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5 dakikada işi bitidiler! Brighton Manchester City 2-1 MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 11'inci haftasında Brighton'a konuk olan Manchester City, Erling Haaland'ın golü ile 1-0 öne geçmesine rağmen 5 dakikada yediği 2 golle karşılaşmadan puansız ayrıldı ve üst üste ikinci yenilgisini aldı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 22:31 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 22:31
5 dakikada işi bitidiler! Brighton Manchester City 2-1 MAÇ SONUCU

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Ferdi Kadıoğlu'nun sezon başında transfer olduğu Brighton sürpriz bir galibiyete imza attı. Milli futbolcunun kadroda yer almadığı maçta Martılar, Manchester City'i 2-1 yenmeyi başardı. City bu sonçla Bournmeputh sonrası The American Express'te de 3 puan bıraktı.

Brighton Manchester City'i 2-1 yendi (REUTERS)Brighton Manchester City'i 2-1 yendi (REUTERS)

Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Manchester City, Brighton deplasmanında 23'üncü dakikasında Erling Haaland ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Norveçli yıldız bu golle birlikte 77'inci maçında 75'inci kez fileleri havalandırmış oldu.

Ancak 78'de Joao Pedro ve 83'te Matthew O'Riley ev sahibi ekip adına ağları sarsmayı başardı ve Brighton karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Pep Guardiola, 8 yıllık Manchester City döneminde ilk kez üst üste 4 resmi maçını kaybetti. City, sırasıyla Tottenham, Bournemouth, Sporting ve Brighton'a mağlup oldu.

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