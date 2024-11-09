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Karadeniz derbisinde kazanan Rize! Trabzonspor Rizespor'a 3-1 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Bordo mavilile Edin Vişça'nın golü ile 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı. Fırtına böylelikle Göztepe ve Fenerbahçe'nin ardından bir maçta daha 3 puan kaybetti. İşte Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 17:55 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 21:08
Karadeniz derbisinde kazanan Rize! Trabzonspor Rizespor’a 3-1 yenildi

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Trabzonspor kötü gidişatını Rizespor karşısında da durduramadı. Göztepe'nin ardından Fenerbahçe'ye de yenilerek namağlup unvaını kaybetmesi sonrasında kazanamayan bordo mavililer, mutlak kazanmak için çıktığı Çaykur Rizespor deplasmanında da gülemedi. Fırtına rakibine 3-1 mağlup oldu.

Trabzonspor Rizespor'a 3-1 yenildi (AA)Trabzonspor Rizespor'a 3-1 yenildi (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Sowe'un ceza sahasının sağ tarafından şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda meyin yuvarlağı Uğurcan Çakır kontrol etti.

15. dakikada Ozan Tufan'ın ara pasında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ozan Tufan'ın orta sahadan uzun pasında topla buluşan Visca'nın şutunda top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Varesanovic'in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

43. dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın serbest vuruşunda Sowe'un şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

45+1. dakikada Varesanovic'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45+10. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Trabzonspor defasından dönen topu kontrol eden Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Enis Destan ilk 11'e geri dömdü (Trabzonspor Resmi İnternet Sitesi)Enis Destan ilk 11'e geri dömdü (Trabzonspor Resmi İnternet Sitesi)

ÇİFT FORVET SÜRPRİZİ

Trabzonspor'da Şenol Güneş, Karadeniz derbisine sürpriz denebilecek bir tatik ile başladı. Deneyimli çalıştırıcı bugüne kadar ileri uçta tek bıraktığı Simon Banza'nın yanına Enis Destan takviyesi yaptı.

Enis de uzun süreden sonra ilk defa 11'de yerini aldı.

Denis Draguş 1 maç sonra kadroya alındı (AA)Denis Draguş 1 maç sonra kadroya alındı (AA)

DRAGUS DÖNDÜ BARDHI YOK

Bordo mavililerin Fenerbahçe derbisi kadrosunda Enis Bardhi ve Denis Draguş yer almamıştı. İki oyuncu arasıdna geçtiği iddia edilen tartışmanın ardından Şenol Güneş bu yönde karar almıştı.

Romen futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında kadroya dahil edilirken Enis Bardhi yine alınmadı.

Edin Vişça Süper Lig'deki 100'üncü golünü attı (AA)Edin Vişça Süper Lig'deki 100'üncü golünü attı (AA)

VİŞÇA 100'LER KULÜBÜNDE

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile karşılaştığı mücadelede ağları havalandıran Edin Vişça, Süper Lig'deki 100'üncü golüne imza attı. Boşnak yıldız, gol sonrasında adına düzenlenen ve 100 yazan formayı arkadaşlarıyla birlikte kameralara gösterdi.

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