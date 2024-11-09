Karadeniz derbisinde kazanan Rize! Trabzonspor Rizespor’a 3-1 yenildi

Trabzonspor kötü gidişatını Rizespor karşısında da durduramadı. Göztepe'nin ardından Fenerbahçe'ye de yenilerek namağlup unvaını kaybetmesi sonrasında kazanamayan bordo mavililer, mutlak kazanmak için çıktığı Çaykur Rizespor deplasmanında da gülemedi. Fırtına rakibine 3-1 mağlup oldu.