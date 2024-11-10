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GS MAÇI CANLI İZLE 🔴🟡 beIN Sports 1 linki ile Galatasaray vs Samsunspor mobil canlı izle

GS maçı canlı izle için araştırmalar hızlandı! Süper Lig’de bu sezon liderlik mücadelesini sürdüren Galatasaray, namağlup unvanını korumak için Samsunspor karşısında sahaya çıkıyor. Zorlu karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Pazar günü saat 16.00’da başlayacak mücadele, iki takım için de büyük önem taşıyor. Samsunspor, maç fazlasıyla lider olan Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmayı hedeflerken, Galatasaray ise en yakın rakibiyle arasındaki farkı 6’ya çıkarmak istiyor.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:31 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:31
GS MAÇI CANLI İZLE 🔴🟡 beIN Sports 1 linki ile Galatasaray vs Samsunspor mobil canlı izle

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Galatasaray, Süper Lig'de zirvedeki konumunu güçlendirmek için evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Namağlup unvanını koruma hedefindeki Galatasaray ve bu sezonun flaş takımı Samsunspor arasındaki heyecan dolu mücadele Bein Sports 1'de canlı olarak ekranlara gelecek. İki ekip de önemli eksiklerine rağmen sahadan galip ayrılmak istiyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Galatasaray, Süper Lig'de lider konumunu sürdürmek isterken, Samsunspor ise maç fazlasıyla lider olan rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bu zorlu karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç, 10 Kasım 2024 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

https://beinsports.com.tr/ adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

MİLLİ ARA ÖNCESİ GALİBİYET BEKLENTİSİ

Galatasaray son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde evinde ağırladığı Tottenham'ı dominant bir oyunla birlikte 3-2 mağlup ederek Avrupa'da ses getirdi. Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle sonuca giden takım, milli araya galibiyetle girmek istiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 29 kez havalandırdı. Hücumda bu sezon etkili performans sergileyen Aslanlar, ligde de en golcü takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'de; Mauro Icardi, Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz 4'er, Dries Mertens 3 ve Michy Batshuayi de 2 gol sevinci yaşadı. Galatasaray ile Samsunspor bugüne kadar Süper Lig'de 62 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 41 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez galibiyet yaşadı. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 133 golüne, Samsun ekibi 46 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray, 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.

MAÇ ÖNCESİNDE ÖNE ÇIKAN VERİLER ŞU ŞEKİLDE

Samsunspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu rekabette daha uzun bir seriyi en son Ekim 1996-Şubat 2000 arasında yakaladı (8 maç). Samsunspor, Süper Lig tarihinde en fazla deplasman mağlubiyeti aldığı takım olan Galatasaray'a (28) konuk olduğu son yedi maçın tamamını kaybetti. Samsunspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı beş deplasman maçını da kazandı.

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURULACAK

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı için taraftarların koreografi çalışması yaptığını ve görsel şölen oluşturacaklarını belirtti. İstanbul'a en hazır şekilde geldiklerini ifade eden Veysel Bilen, "Ligin üst sırasını paylaşan 2 takım oynadıkları futbolla da taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandılar. Biz takım olarak hafta içi çok iyi hazırlandık. Takımın moral ve motivasyonu gerçekten üst düzeyde. Buradan puan ya da puanlarla ayrılacağız" dedi.

Galatasaray - Samsunspor maçı CANLI TAKİPGalatasaray - Samsunspor maçı CANLI TAKİP
Galatasaray - Samsunspor maçı CANLI TAKİP

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