GS MAÇI CANLI İZLE 🔴🟡 beIN Sports 1 linki ile Galatasaray vs Samsunspor mobil canlı izle

Galatasaray, Süper Lig'de zirvedeki konumunu güçlendirmek için evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Namağlup unvanını koruma hedefindeki Galatasaray ve bu sezonun flaş takımı Samsunspor arasındaki heyecan dolu mücadele Bein Sports 1'de canlı olarak ekranlara gelecek. İki ekip de önemli eksiklerine rağmen sahadan galip ayrılmak istiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de lider konumunu sürdürmek isterken, Samsunspor ise maç fazlasıyla lider olan rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bu zorlu karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç, 10 Kasım 2024 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

https://beinsports.com.tr/ adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

MİLLİ ARA ÖNCESİ GALİBİYET BEKLENTİSİ

Galatasaray son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde evinde ağırladığı Tottenham'ı dominant bir oyunla birlikte 3-2 mağlup ederek Avrupa'da ses getirdi. Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle sonuca giden takım, milli araya galibiyetle girmek istiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 29 kez havalandırdı. Hücumda bu sezon etkili performans sergileyen Aslanlar, ligde de en golcü takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'de; Mauro Icardi, Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz 4'er, Dries Mertens 3 ve Michy Batshuayi de 2 gol sevinci yaşadı. Galatasaray ile Samsunspor bugüne kadar Süper Lig'de 62 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 41 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez galibiyet yaşadı. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 133 golüne, Samsun ekibi 46 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray, 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.