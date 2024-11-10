Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta? GS - Samsunspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11’ler...

Süper Lig 'de sezonun en dikkat çeken maçlarından biri olan Galatasaray-Samsunspor karşılaşması, her iki takımın da formda olduğu bir döneme denk geliyor. Galatasaray, sadece Kasımpaşa ile oynadığı maçta 3-3'lük beraberlik alırken, geri kalan maçlarında galibiyetler elde etti ve topladığı 28 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda hız kesmeden devam ediyor.

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Diğer yandan, Samsunspor bu sezon Süper Lig'e yükseldiği ilk yılında gösterdiği etkili oyunla dikkatleri üzerine çekiyor. Geride kalan 11 haftada sadece 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 8 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakaladı ve Süper Lig'in flaş ekiplerinden biri haline geldi.

Heyecan Dolu Karşılaşma

Her iki takım da bu mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkacak. Galatasaray'ın zirvede kalma mücadelesi ile Samsunspor'un yükselişini sürdürme isteği, bu maçı futbolseverler için unutulmaz bir karşılaşma haline getirecek. 10 Kasım'daki bu önemli maç, Süper Lig'in zirve yarışını yakından takip eden herkes için büyük bir heyecan kaynağı olacak.