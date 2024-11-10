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Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta? GS - Samsunspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 12. haftasında şampiyonluk yarışının zirvesindeki takımlar, Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Bu maç yalnızca 3 puan farkla Galatasaray'ın hemen arkasında yer alan Samsunspor için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 12:06 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 12:08
Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta? GS - Samsunspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11’ler...

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun en heyecan verici karşılaşmalarından biri, Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanacak. Süper Lig'in 12. haftasında zirvede yer alan Galatasaray, yeni sezonda sergilediği etkileyici oyunla dikkat çeken Samsunspor'u Rams Park'ta ağırlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray-Samsunspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri, 10 Kasım Pazar günü Galatasaray ve Samsunspor arasında oynanacak. RAMS Park'ta gerçekleşecek olan bu mücadele saat 16:00'da başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Maçta, deneyimli hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ve Anıl Usta üstlenecek. Maç, futbolseverler tarafından beIN SPORTS 1 HD kanalından canlı olarak izlenebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Satka, Marc Bola, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Muja, Mouandilmadji.

İki Takımda da Form Dalgası!

Süper Lig'de sezonun en dikkat çeken maçlarından biri olan Galatasaray-Samsunspor karşılaşması, her iki takımın da formda olduğu bir döneme denk geliyor. Galatasaray, sadece Kasımpaşa ile oynadığı maçta 3-3'lük beraberlik alırken, geri kalan maçlarında galibiyetler elde etti ve topladığı 28 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda hız kesmeden devam ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Diğer yandan, Samsunspor bu sezon Süper Lig'e yükseldiği ilk yılında gösterdiği etkili oyunla dikkatleri üzerine çekiyor. Geride kalan 11 haftada sadece 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 8 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakaladı ve Süper Lig'in flaş ekiplerinden biri haline geldi.

Heyecan Dolu Karşılaşma

Her iki takım da bu mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkacak. Galatasaray'ın zirvede kalma mücadelesi ile Samsunspor'un yükselişini sürdürme isteği, bu maçı futbolseverler için unutulmaz bir karşılaşma haline getirecek. 10 Kasım'daki bu önemli maç, Süper Lig'in zirve yarışını yakından takip eden herkes için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

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