İzmir’de gülen Göz Göz! Göztepe Konyaspor 2-1 MAÇ SONUCU

Bu sezonki performansıyla adından söz ettiren Göztepe , Gürsel Aksel Stadyumu'nda Konyaspor 'u ağırladı. Sarı kırmızılı ekip Romulo ve Matsuki'nin uzatma dakikalarında attığı gollerle karşılaşmadyı 2-0 kazandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Göztepeli Ahmed Ildız ceza sahası dışından kaleyi yokladı top yandan az farkla auta çıktı.

12'nci dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Romulo ceza yayına yakın noktada buluştuğu topu ceza alanında boş pozisyondaki Fofana'nın önüne çıkardı, Fofana'nın karşı karşıya vuruşunu kaleci ayaklarıyla kurtardı.

31'inci dakikada Göztepe'de Tijanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşa defanstan ileri çıkan Heliton'un kafasını kaleci Slowik kornere çeldi.

65'inci dakikada Göztepeli Matsuki ceza yayında buluştuğu topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

71'inci dakikada konuk ekipte Ndao'nun şutunu Göztepe'nin kalecisi Lis uzanarak kornere çeldi.

90+6'ncı dakikada Konyaspor ceza sahasında Juan rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi.

90+9'uncu dakikada Romulo penaltı atışında takımını öne geçirdi: 1-0.

90+10'uncu dakikada Göztepe defansından kafayla gönderilen uzun topla ceza sahasına giren Matsuki skoru ilan etti: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.