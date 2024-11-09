Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in Ballon d’Or puanları açıklandı!

France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or'da bu yıl futbolcuların aldıkları puanlar açıklandı.



28 Ekim günü gerçekleştirilen törende Manchester City'nin İspanyol orta sahası Rodri, Ballon d'Or'un bu sezonki sahibi oldu.



İlk sırada yer alan Rodri'nin bin 170 puan aldığı açıklandı. İkinci sıradaki Vinicius Jr.'ın bin 129, Jude Bellingham'ın ise 917 puan aldığı belirtildi.



30 kişilik listede bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 20. sırada yer almıştı. Tecrübeli orta sahanın 15 puan aldığı duyuruldu.

Ballon d'Or. (X)

ARDA 2. SIRADA!

21 yaş altı en iyi genç futbolcuya verilen Kopa Trophy'de ise Arda Güler ikinci sırada yer aldı.



Milli futbolcunun 26 puan aldığı açıklanırken ödülün sahibi Lamine Yamal 113 puan topladı.



Listenin üçüncü sırasında yer alan Kobbie Mainoo'nun ise 20 puan aldığı belirtildi.