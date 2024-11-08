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UEFA'dan Başakşehir'e özür mektubu

UEFA, Başakşehir'in Kopenhag ile oynadığI UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde tribünlerde açılan pankartlardan dolayı turuncu lacivertlilerden özür diledi.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 23:28 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 23:28
UEFA’dan Başakşehir’e özür mektubu

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Konuyla ilgili TRT SPOR'a açıklama yapan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "UEFA'nın pankartı kabul etmesine itiraz ettik. 3 saat sonra UEFA'dan özür mesajı geldi. Kopenhag da sanıyorum bir özür yayınlamak durumunda kalacak. Kabul edilemez olduğunu en azından UEFA'ya kabul ettirmiş olduk." dedi.

Kopenhag taraftarlarının hazırladığı küfür içeren pankarta UEFA izin verdi. "You're fucked now" yazılı pankarta Başakşehir yöneticilerinin yaptığı itiraz UEFA temsilcisi tarafından kabul edilmedi.

Gazzede'ki dramı gözler önüne sermeye çalışan Celtic ve PSG taraftarlarının pankartlarına izin vermeyen UEFA küfürlü pankarta izin vermekte sakınca görmedi.

Kopenhag tribünlerinde açılan pankart (AFP)Kopenhag tribünlerinde açılan pankart (AFP)

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