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Rams Park'ta siyonistlere tepki! Filistin sesleri yankılandı

Galatasaray'ın Tottenham'ı ağırladığı UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde sarı kırmızılı taraftarlar hem açtıkları pankartlar hem de sloganları ile İsrail'e tepki gösterip Filistin'e sahip çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:07 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:08
Rams Park’ta siyonistlere tepki! Filistin sesleri yankılandı

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Beşiktaş'ın Malmö ile karşılaştığı maçın ardından bu kez de Galatasaray'ın Tottenham'ı ağırladığı maçta tribünlerden İsrail'e tepki yağdı. Sarı kırmızılı taraftarlar hem pankartlar açtı hem de slogan attı.

Galatasaray tribünlerinden Filistin'e destek (Takvim.com.tr)Galatasaray tribünlerinden Filistin'e destek (Takvim.com.tr)

Tribünlerde Filistin'e destek için pankartlar asan Galatasaraylılar, Filistin'e özgürlük, Filistin soykırımı ve Gazze'de bebekler yaşasın mesajlarını dünya ile paylaştı.

Galatasaraylı taraftarlar ʺGazzeli bebekler yaşasınʺ pankartı ile İsrail'in dünyanın gözü önünde yaptığı soykırıma dikkat çekti (Takvim.com.tr)Galatasaraylı taraftarlar ʺGazzeli bebekler yaşasınʺ pankartı ile İsrail'in dünyanın gözü önünde yaptığı soykırıma dikkat çekti (Takvim.com.tr)

Ayrıca karşılaşma öncesi "Kahrolsun İsrail Filistin'e özgürlük" sloganı Rams Park'ta yankılandı.

Beşiktaş tribünlerinden İsraile tepki!Beşiktaş tribünlerinden İsraile tepki!

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