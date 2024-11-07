Rams Park’ta siyonistlere tepki! Filistin sesleri yankılandı

Beşiktaş'ın Malmö ile karşılaştığı maçın ardından bu kez de Galatasaray'ın Tottenham'ı ağırladığı maçta tribünlerden İsrail'e tepki yağdı. Sarı kırmızılı taraftarlar hem pankartlar açtı hem de slogan attı.
Beşiktaş'ın Malmö ile karşılaştığı maçın ardından bu kez de Galatasaray'ın Tottenham'ı ağırladığı maçta tribünlerden İsrail'e tepki yağdı. Sarı kırmızılı taraftarlar hem pankartlar açtı hem de slogan attı.
Tribünlerde Filistin'e destek için pankartlar asan Galatasaraylılar, Filistin'e özgürlük, Filistin soykırımı ve Gazze'de bebekler yaşasın mesajlarını dünya ile paylaştı.
Ayrıca karşılaşma öncesi "Kahrolsun İsrail Filistin'e özgürlük" sloganı Rams Park'ta yankılandı.