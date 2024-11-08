Passolig e-Bilet yenileme ücreti zamlı ne kadar oldu? İşte en fazla karta sahip kulüpler...

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'deki yapılan yeni güncelleme ile taraftarların e-bilet kullanım süresini uzatma bedeli netleşti. Peki güncellemeye göre Passolig e-Bilet yenileme ücreti zamlı ne kadar oldu? En fazla kart sahibi kulüpler hangileri? İşte habere dair merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)

Passolig yenileme ücreti ne kadar oldu?

Passolig'in resmi sitesi üzerinden paylaşılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, TFF logolu ve logosuz Passolig kartları için belirlenen yenileme ücreti asgari ve azami olmak üzere 500 TL olarak açıklandı.