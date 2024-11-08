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Passolig e-Bilet yenileme ücreti zamlı ne kadar oldu? İşte en fazla karta sahip kulüpler...

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de e-bilet sistemi hizmeti veren Passolig, 2024 yılı itibarıyla yenileme ücretlerinde yaptığı fiyat artışını duyurdu. Peki güncellemeye göre Passolig e-Bilet yenileme ücreti zamlı ne kadar oldu? En fazla kart sahibi kulüpler hangileri? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 16:28 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 16:28
Passolig e-Bilet yenileme ücreti zamlı ne kadar oldu? İşte en fazla karta sahip kulüpler...

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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'deki yapılan yeni güncelleme ile taraftarların e-bilet kullanım süresini uzatma bedeli netleşti. Peki güncellemeye göre Passolig e-Bilet yenileme ücreti zamlı ne kadar oldu? En fazla kart sahibi kulüpler hangileri? İşte habere dair merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Passolig yenileme ücreti ne kadar oldu?

Passolig'in resmi sitesi üzerinden paylaşılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, TFF logolu ve logosuz Passolig kartları için belirlenen yenileme ücreti asgari ve azami olmak üzere 500 TL olarak açıklandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Passolig taraftar kart verilerine göre en fazla karta sahip kulüpler hangileri?

Galatasaray: 1.832.655

Fenerbahçe: 1.660.234

Beşiktaş: 1.171.065

⚽Trabzonspor: 500.331

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray listenin başında

Listede Galatasaray en fazla Passolig karta sahip kulüp olurken, sarı kırmızılı takımı Fenerbahçe ve Beşiktaş takip ediyor. Trabzonspor ise listede dördüncü sırada yer alıyor.

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