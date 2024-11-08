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Spor yazarları Az Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Pişmaniye gibi"

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Az Alkmaar ile karşılaştı. Sarı lacivertliler kötü bir performans gösterirken sahadan da 3-1 mağlup ayrıldı. Spor yazarları Fenerbahçe'nin mağlubiyetini yorumlarken sert ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:21 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:21
Spor yazarları Az Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Pişmaniye gibi

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FENERBAHÇE'YE YAKIŞMADI - İLKER YAĞCIOĞLU

AZ ALKMAAR karşısında ilk 45 dakikayı doğru ve iyi oynadı Fenerbahçe.
Hollanda deplasmanında Sarı- Lacivertliler rakibine hiç pozisyon vermedi ilk yarıda. Ayrıca Fenerbahça yüzde yüz 2 gol pozisyonundan da yararlanamadı.
Özellikle sağ kanat bölgesi Fenerbahçe tarafından ilk yarıda mükemmel kullanıldı. Tadic'in zekası Osayi'nin dinamizmi ile birleşince bütün ataklar sağ kanat bölgesinde gelişti ilk yarıda.


Spor yazarları Az Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Pişmaniye gibi

Maçta orta sahaya 3 tane fizik kalitesi yüksek futbolcu koyan Mourinho farklı bir düşünceyle Hollanda deplasmanına çıkmak istemişti. Özellikle İsmail Yüksek'in yaptığı top kayıpları Fenerbahçe'nin direncini kırdı.
Hoca 58'de gol atmak için çift forvete döndü. Ama 1 dakika sonra yenilen gol sürpriz oldu.
Dzeko'nun asisti ve En-Nesyri'nin golüyle oyun Fenerbahçe'ye geldi diyecekken o kadar kötü bir gol yenildi ki Fenerbahçe'ye yakışmadı.
Ve ardından maçı skorunu tayin eden sayı karşılaşmanın son bölümlerinde geldi. Son dakikada gelen Trabzonspor galibiyetiyle havaya giren Fenerbahçe beklemediği bir mağlubiyet alarak Avrupa yolunda ağır bir yara aldı.


Spor yazarları Az Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Pişmaniye gibi

SANTRFOR PROBLEMİ VAR! - EMRE BOL

İnanın Galatasaray- Tottenham maçından sonra bu karşılaşmayı izlemek çok zordu! Bunu itiraf etmek gerekiyor. Öncelikle AZ Alkmaar takımının Fenerbahçe'nin ayarında olmadığını söyleyelim. Böyle bir rakip karşısında oyunu bu kadar geride kabul etmek, 3 defansif orta sahayla oynamak Mourinho'nun en çok eleştirdiğimiz kısmı aslında… Bu arada Fenerbahçe'nin santrfor sıkıntısı olduğu muhakkak. Hem Fred hem de Tadiç rakibin bütün hatlarını kıran paslarıyla Dzeko'yu kaleciyle karşı karşıya bıraktılar. Ancak bu toplara çok kötü vuran Dzeko, sarı-lacivertlilerin öne geçmesini engelledi.


Spor yazarları Az Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Pişmaniye gibi

İşte yine o sorunsala geliyoruz: Dzeko mu En-Nesyri mi? Sahaya çıkan 11 itibarıyla Dzeko tercihi bence doğruydu. Zira Dzeko ağır olmasına, çok pozisyona girip az atan bir santrfor olmasına karşın Mourinho oyunu için daha doğru. Ancak Fenerbahçe takımının gerçekleri farklı! Forvetlerin asist düşmanı olursa bu sonuç kaçınılmaz oluyor. Bu kadar savunma ağırlıklı bir kadroyla maça başlayıp gol yiyorsan, bu kadar santrforla gol atamıyorsan bu işte bir terslik var demektir. Defansın hataları ezber bir oyun oynayamamaktan geliyor. Hala savunma tandemin belli değilse, hala ana santrforun belli değilse başarı gelme olasılığı çok zor. Dünkü maçta Tadiç'i ayrı bir yere koyuyorum. Elinden gelen her şeyi yaptı, inanılmaz milimetrik paslar attı. Gelin görün ki sahada ona ayak uydurabilecek başka futbolcu yoktu. Yazık!

Spor yazarları Az Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Pişmaniye gibi

HAK EDİLMİŞ YENİLGİ - GÜRCAN BİLGİÇ

AZ'nin temposuyla kayıp bir ilk 45 vardı Fenerbahçe'nin hanesinde. Sakatlıklarla boğuşan rakibi, pas örgüsü ve dinamizmi ile ilk etapta merkezden söküp attı tüm planları. Fred kayıplar arasına karıştı, Maximin kendine çalım atmadı bir tek. Amrabat ve İsmail'in topun peşinden koşmasıyla da, iyice kaleden uzaklaştılar. Buna rağmen Dzeko'yu kaleci ile karşı karşıya bırakmayı başardılar. Yedikleri tüm baskıya rağmen net gol fırsatı verdiler ama kaçmaz denilen pozisyonları da AZ kalecisine nişanladılar. Ustalık, F.Bahçe'nin en önemli silahıydı aslında. Tadic bunun hükmünü de verdi birçok pozisyonda. Kanatlardan gelmek, Dzeko'nun stoperler arasında tek kaldığı yüksek ortalar dışında da pozisyon şansı vermedi.


Spor yazarları Az Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Pişmaniye gibi

Fenerbahçe'nin sahada bu kadar çaresiz kalmasının açıklaması ne olabilir bilmiyorum. Trabzonspor galibiyetinin getirdiği başarma duygusunun üstüne, gencecik bir takım karşısındaki "kibir" olabilir mi? Rakip Hoca, "Zaafları biliyoruz, son derbiyi izledik" derken, Fenerbahçe'nin Mert Müldür tarafını mı "ima" etti? Müthiş bir hırsla, istekle ve akılla geldiler Fenerbahçe üstüne. Hak edilmiş bir galibiyeti Fenerbahçe adına hak edilmiş bir yenilgiye de dönüştürdüler. Direnen tek oyuncunun Dzeko olması, her pozisyona katkıda bulunması ama O'nun kadar isteyen olmaması da bir başka sorun. Mourinho özellikle Fred ve Maximin gibi önlerinde "ekstra" yazan futbolcularının form grafiğini yukarı çekmeli. Bu maç iyi bir "ders"… Almasını bilene…

Spor yazarları Az Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Pişmaniye gibi

PİŞMANİYE GİBİ DAĞILDILAR - AHMET ÇAKAR

Fenerbahçe seyircisi çile çekmeye devam ediyor. Ezeli rakip Galatasaray, Tottenham'ı yenmiş Fenerbahçe ise AZ Alkmaar'a kaybediyor ve camia tekrar karışmaya başlayacak gibi gözüküyor. İlk yarı fena değillerdi. Dengeli oynadılar, rakibe pozisyon vermediler, özellikle Dzeko ve Maximin'le en az net iki gol pozisyonu buldular. İkinci yarı başlarken kendisinden kalite olarak aşağıda olan Alkmaar'ı yener diye düşünüyorduk ki çok tuhaf şeyler oldu. Pişmaniye gibi dağılan bir Fenerbahçe izledik. Yedikleri goller ağır defans hatasından. İlkinde Mert adamını kaçırdı, stoperler yerinde değil, Osayi'nin arkasına atılan topla da Alkmaar öne geçti. Hemen ardından Fenerbahçe bir penaltı kaçırdı. Nedendir bilinmez, neden En- Nesyri attı onu da anlamadık.

Spor yazarları Az Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Pişmaniye gibi

Mourinho'nun amacı "Benim getirdiğim adam penaltıyı atsın"sa böyle rezalet olmaz. En-Nesyri penaltıyı kaçırdıktan sonra kalecinin hatasında takımına beraberliği getirdi. Fakat bütün oyun, bütün 45 dakika Alkmaar, Fenerbahçe'yi sürklase etti. Yedikleri bir ikinci gol var ki çizgi film gibi. Ya da kamera şakası. Koskoca Fenerbahçe bu ikinci gol gibi bir gol yememeli. Aldılar, verdiler, Becao'yu yatırdılar ve golü buldular. Bu tür maçlarda Mourinho sahada olmalı. Son 5 dakika art arda kumar oynadı. Bekleri çıkardı, üçüncü santrfor Cenk'i soktu ama olmadı. İşler F.Bahçe için iyi gitmiyor. Kırılganlık çok rahatsız edici. Belki bundan sonra ki maçları kazanıp ilerleyebilirler ama görüntü iyi değil.

Spor yazarları Az Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Pişmaniye gibi

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