Fenerbahçe'ye Hollandalılar da şaşırdı! "Sefil bir seri"

NU: "AZ, Mourinho'nun Fenerbahçe'si karşısında aldığı muhteşem galibiyetle sefil bir seriye son verdi"



"Yedi yenilgi ve bir beraberliğin ardından AZ, büyük bir rakibe karşı nihayet tekrar kazandı. Avrupa Ligi'nde ilk kez forma giyen Ro-Zangelo Daal ve genç Kees Smit'in golleri sayesinde Türk kulübü 3-1 mağlup oldu."

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"AZ sekiz maç sonra ilk kez yine kazandı. Alkmaar ekibi kaleye doğru üç şut çekti ama hepsi gol oldu ve F.Bahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçta öne çıkan ise 18 yaşındaki yedek oyuncu Kees Smit'ti."

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"Oldukça genç bir kadroya sahip olan Maarten Martens'in takımı, galibiyeti evinde korumayı başardı. Ro-Zangelo Daal, Kees Smit ve Denso Kasius'un gollerinin ardından Alkmaar'da skor 3-1 oldu."

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"Alkmaar'da son derece genç bir AZ'nin, Türkiye'nin en iyi kulübü Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği büyülü bir akşam. Zafer, galibiyetsiz geçen uzun bir maç serisinin ardından AZ'ye inancını geri kazandırdı.

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"AZ, iki genç yeteneğin golleriyle Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi mağlup etti. Alkmaar'daki maç 3-1 sona erdi. Yedek oyuncu Ro-Zangelo Daal, AZ adına ilk maçında ikinci yarıda skoru açtı. Youssef En-Nesyri penaltıyı kaçırdıktan sonra eşitliği sağladı. Alkmaar formasıyla ilk Avrupa maçına çıkan yedek oyuncu Kees Smit, skoru 2-1 yaptı. Denso Kasius skoru 3-1'e getirdi."