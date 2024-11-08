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Fenerbahçe'ye Hollandalılar da şaşırdı! "Sefil bir seri"

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar karşısında sürpriz bir mağlubiyet aldı. Maçın ardından Hollanda basını da 3-1'ik skora şaşırdı. İşte o manşetler...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 12:49 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 12:49
Fenerbahçe’ye Hollandalılar da şaşırdı! Sefil bir seri

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Alkmaar - Fenerbahçe maçı Hollanda basında geniş yer buldu.

Hollanda medyasında karşılaşmayla ilgili yapılan yorumlar şöyle:

Fenerbahçe’ye Hollandalılar da şaşırdı! Sefil bir seri

DE TELEGRAAF: "Beğenilen gençler, sorunlu AZ'ye F.Bahçe'ye karşı güzel bir zafer kazandırdı"

"Neredeyse ilk 11 oluşturulabilecek bir dizi eksik nedeniyle, AZ Teknik Direktörü Maarten Martens, 2023 Gençler Ligi'nin ünlü takımının yeteneklerini F.Bahçe karşısında görme fırsatı buldu. Türk kulübü ne yaşadığını bilmiyordu ve Alkmaar'a 3-1 yenildi."

Fenerbahçe’ye Hollandalılar da şaşırdı! Sefil bir seri

ALGEMEEN DAGBLAD: "Genç AZ, F.Bahçe'yi geçti, Kees Smit başrolü üstlendi"

"Son 7 maçta aldığı 6 yenilginin ardından, yıpranan AZ sonunda yeniden kazanmayı başardı. Genç AZ, Fenerbahce'yi 3-1 mağlup etti. 18 yaşındaki Kees Smit'in golü özellikle unutulmazdı. Avrupa Ligi'nde sezonun en genç ilk 11'ini oynayan AZ, Mourinho'nun tecrübeli ekibini alt etmeye çalıştı. Yaş farkı çok büyüktü, güç farkı ise minimum düzeydeydi."

Fenerbahçe’ye Hollandalılar da şaşırdı! Sefil bir seri

NU: "AZ, Mourinho'nun Fenerbahçe'si karşısında aldığı muhteşem galibiyetle sefil bir seriye son verdi"

"Yedi yenilgi ve bir beraberliğin ardından AZ, büyük bir rakibe karşı nihayet tekrar kazandı. Avrupa Ligi'nde ilk kez forma giyen Ro-Zangelo Daal ve genç Kees Smit'in golleri sayesinde Türk kulübü 3-1 mağlup oldu."

Fenerbahçe’ye Hollandalılar da şaşırdı! Sefil bir seri

NOS: "AZ, 18 yaşındaki Smit'in de katkısıyla Fenerbahçe'yi geçti"

"AZ sekiz maç sonra ilk kez yine kazandı. Alkmaar ekibi kaleye doğru üç şut çekti ama hepsi gol oldu ve F.Bahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçta öne çıkan ise 18 yaşındaki yedek oyuncu Kees Smit'ti."

Fenerbahçe’ye Hollandalılar da şaşırdı! Sefil bir seri

VOETBAL PRIMEUR: "AZ, gençleriyle sürpriz bir şekilde F.Bahçe'yi kenara itti"

"Oldukça genç bir kadroya sahip olan Maarten Martens'in takımı, galibiyeti evinde korumayı başardı. Ro-Zangelo Daal, Kees Smit ve Denso Kasius'un gollerinin ardından Alkmaar'da skor 3-1 oldu."

Fenerbahçe’ye Hollandalılar da şaşırdı! Sefil bir seri

NORDHOLLANDS DAGBLAD: "Gençler A'dan Z'ye ışıkları yaktı: Fenerbahçe'ye karşı kazanılan zafer karanlık bir döneme son verdi"

"Alkmaar'da son derece genç bir AZ'nin, Türkiye'nin en iyi kulübü Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği büyülü bir akşam. Zafer, galibiyetsiz geçen uzun bir maç serisinin ardından AZ'ye inancını geri kazandırdı.

Fenerbahçe’ye Hollandalılar da şaşırdı! Sefil bir seri

DE LIMBURGER: "İlk maçına çıkanlar AZ'yi F.Bahçe'ye karşı zafere taşıdı"

"AZ, iki genç yeteneğin golleriyle Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi mağlup etti. Alkmaar'daki maç 3-1 sona erdi. Yedek oyuncu Ro-Zangelo Daal, AZ adına ilk maçında ikinci yarıda skoru açtı. Youssef En-Nesyri penaltıyı kaçırdıktan sonra eşitliği sağladı. Alkmaar formasıyla ilk Avrupa maçına çıkan yedek oyuncu Kees Smit, skoru 2-1 yaptı. Denso Kasius skoru 3-1'e getirdi."

Fenerbahçe’ye Hollandalılar da şaşırdı! Sefil bir seri

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