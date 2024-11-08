Beşiktaş’ı yenen Paşa mağlup! Kasımpaşa Kayserispor’a 2-1 yenildi

TÜPRAŞ Stadyumu'nda Beşiktaş'ı yenerek Süper Lig'de dengeleri değiştiren Kasımpaşa, 12'inci haftanın açılış karşılaşmasında Kayserispor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar Kartal Kayra Yılmaz ile 23'te 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 50'de Aytaç Kara maça denge getirdi. Ancak 5 dakika sonra Miguel Cardoso'nun asistinde Hasan Ali Kaldırım fileleri havalandırarak maçın sonucunu tayin etti.