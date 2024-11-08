Beşiktaş’ı yenen Paşa mağlup! Kasımpaşa Kayserispor’a 2-1 yenildi

TÜPRAŞ Stadyumu'nda Beşiktaş'ı yenerek Süper Lig'de dengeleri değiştiren Kasımpaşa, 12'inci haftanın açılış karşılaşmasında Kayserispor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar Kartal Kayra Yılmaz ile 23'te 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 50'de Aytaç Kara maça denge getirdi. Ancak 5 dakika sonra Miguel Cardoso'nun asistinde Hasan Ali Kaldırım fileleri havalandırarak maçın sonucunu tayin etti.
Kasımpaşa evinde Kayserispor'a yenildi (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada soldan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Bahoken'in göğsüyle indirdiği topu Bourabia sağdan bindiren Gökhan Sazdağı'nın önüne bıraktı. Gökhan'ın sağ çaprazdan kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
21. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. 19. dakikada soldan gelişen ani atakta Cardoso'nun ortasında altı pasta Bahoken'in şutunda Yasin'in müdahalesiyle top kornere gitti. VAR'dan pozisyonu izleme tavsiyesi üzerine ekrana gelen hakem Mehmet Türkmen, penaltı kararına hükmetti.
23. dakikada penaltı atışını kullanan Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
Maçın ilk yarısı Bellona Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
50. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Sağdan Ben Ouanes'in yerden pasında penaltı noktası civarında Aytaç Kara'nın bekletmeden uzak direğe vuruşunda, meşin yuvarlak direğin içine çarparak ağlara gitti: 1-1
55. dakikada Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Sağdan terse atılan uzun topu Cardoso, kafayla indirdi. Arkadan bindiren ve sol kenarda meşin yuvarlakla buluşan Hasan Ali Kaldırım, ceza sahasına girdikten sonra yerden uzak direğe şutunda, topu filelere gönderdi: 1-2
59. dakikada soldan Ben Ouanes'in yerden penaltı noktasına gönderdiği topla buluşan Hajradinovic'in yerden sert şutunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.
Bellona Kayserispor sahadan 2-1 galip ayrıldı.