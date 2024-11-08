SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçına yönelik yazı için açıklama!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak olan Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi. Karşılaşmanın İstanbul'da oynanmaması kararına yönelik olarak yazılan haber için "Devletimiz gerekeni yapacaktır" denildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 17:46 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 17:46
Beşiktaş’tan Maccabi Tel Aviv maçına yönelik yazı için açıklama!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Kulübü, bir gazetenin Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmaması kararı üzerine yazdığı haber hakkında bir paylaşım yaptı.

Maccabi Tel Aviv son maçında Ajax'a 6-0 yenildi (EPA)Maccabi Tel Aviv son maçında Ajax'a 6-0 yenildi (EPA)

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Beşiktaş, 121 yıllık tarihi boyunca devletin önceliklerini kendi önceliklerinin önünde tutmuş Türkiye'nin en eski ve saygın spor kulübüdür. Vatanına sadıktır, milletini baş tacı eder ve her daim devletinin yanındadır.

Beşiktaşımızı şeref ve namus üzerinden dil uzatarak kendi hırsları doğrultusunda kullanmaya çalışmak kimsenin haddi değildir!

Buna yeltenenler karşılarında büyük Beşiktaş camiasını bulacaktır.

Bu cüreti gösterenlere devletimizin gerekli cevabı vereceğine inancımız tamdır.

SON DAKİKA