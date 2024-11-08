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Efes evinde kayıp! Anadolu Efes AS Monaco'ya 81-69 yenildi

THY Euroleague'de 8'inci karşılaşmasına çıkan Anadolu Efes, AS Monaco'yu ağırladı. Lacivert beyazlılar, 3 çeyreğini önde götürdüğü karşılaşmadan 81-69 mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 21:58 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 21:58
Efes evinde kayıp! Anadolu Efes AS Monaco’ya 81-69 yenildi

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Anadolu Efes, THY Euroleague'in 8'inci haftasında AS Monaco ile kozlarını paylaştı. Seyircisi önünde zorlu randevuda galibiyet arayan lacivert beyazlı ekip, parkedne 81-69 yenil ayrıldı ve 4'üncü mağlubiyetini aldı.

Anadol Efes evinde Monaco'ya yenildi (AA)Anadol Efes evinde Monaco'ya yenildi (AA)

SKORLAR

1. ÇEYREK: 23-22
2. ÇEYREK: 41-36
3. ÇEYREK: 59-52
4. ÇEYREK: 69-81

İSPANYA DEPLASMANLARI BEKLİYOR

Evinde Monaco'ya boyun eğen Anadolu Efes 9 ve 10'uncu haftada İspanya'da iki zolru randevuya çıkacak. Lacivert beyazlı ekip 12 Kasım'da Baskonya ve 14 Kasım'da Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

Monaco ise Kızılyıldızı evinde ağırlayacak.

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