Efes evinde kayıp! Anadolu Efes AS Monaco’ya 81-69 yenildi

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 8'inci haftasında AS Monaco ile kozlarını paylaştı. Seyircisi önünde zorlu randevuda galibiyet arayan lacivert beyazlı ekip, parkedne 81-69 yenil ayrıldı ve 4'üncü mağlubiyetini aldı.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 8'inci haftasında AS Monaco ile kozlarını paylaştı. Seyircisi önünde zorlu randevuda galibiyet arayan lacivert beyazlı ekip, parkedne 81-69 yenil ayrıldı ve 4'üncü mağlubiyetini aldı.
SKORLAR
1. ÇEYREK: 23-22
2. ÇEYREK: 41-36
3. ÇEYREK: 59-52
4. ÇEYREK: 69-81
İSPANYA DEPLASMANLARI BEKLİYOR
Evinde Monaco'ya boyun eğen Anadolu Efes 9 ve 10'uncu haftada İspanya'da iki zolru randevuya çıkacak. Lacivert beyazlı ekip 12 Kasım'da Baskonya ve 14 Kasım'da Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.
Monaco ise Kızılyıldızı evinde ağırlayacak.