Aslantepe’de maskeli balo

Cimbom'un yıldızı Victor Osimhen, Tottenham maçında attığı gollerle yine taraftarları mest etti. İngiliz ekibi karşısında iki gole imza atan usta golcü tüm kulvarlarda 8. maçında 6. golünü kaydetti. Süper Lig'de 5 maçta 4 gol ve 2 asist üreten Osimhen, Avrupa Ligi'ndeki ilk gollerini attı. Victor Osimhen, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ilk kez bir maçın ilk yarısında iki gol atmayı başardı. Osimhen attığı gollerin dışında birçok pozisyondan da yararlanamadı. Yıldız futbolcu maçtan sonra, "Sezon bitimine kadar buradayım. Sonrasını bilmiyorum" dedi.

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