Dünyayı sallayacak transfer hamlesinde Victor Osimhen detayı!

Kişisel olarak da karakteriyle ön plana çıkan ve mutevazı yaşam tarzıyla adından söz ettiren yıldız golcü için şimdiden savaş başldı.

Bu sezonun en sükseli transferlerinden biri olarak Galatasaray 'ın renklerine bağladığı Victor Osimhen , çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yaparak büyük beğeni kazandı.

Victor Osimhen'in hangi takıma imza atacağı merakla bekleniyor (AA)

DEVLER ONU İSTİYOR

Napoli'de yaşadığı sorunların ardından sarı kırmızılılara imza atan Victor Osimhen için şu anda İtalya'dan Juventus ve Milan devrede. Hatta Torino temsilcisinin devre arasında ekonomisine yapacağı hamle ile yüksek bir kredi çekileceği ve Osimhen'in de dahil olduğu transferlere harcanacağı yönündeki iddialar İtalyan basınında yer aldı.

Ayrıca PSG, Chelsea ve Arsenal'in de adı yine transferde adı geçiyor.