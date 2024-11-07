Dünyayı sallayacak transfer hamlesinde Victor Osimhen detayı!

Bu sezonun en sükseli transferlerinden biri olarak Galatasaray'ın renklerine bağladığı Victor Osimhen, çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yaparak büyük beğeni kazandı.
Kişisel olarak da karakteriyle ön plana çıkan ve mutevazı yaşam tarzıyla adından söz ettiren yıldız golcü için şimdiden savaş başldı.
Victor Osimhen'in hangi takıma imza atacağı merakla bekleniyor (AA)
DEVLER ONU İSTİYOR
Napoli'de yaşadığı sorunların ardından sarı kırmızılılara imza atan Victor Osimhen için şu anda İtalya'dan Juventus ve Milan devrede. Hatta Torino temsilcisinin devre arasında ekonomisine yapacağı hamle ile yüksek bir kredi çekileceği ve Osimhen'in de dahil olduğu transferlere harcanacağı yönündeki iddialar İtalyan basınında yer aldı.
Ayrıca PSG, Chelsea ve Arsenal'in de adı yine transferde adı geçiyor.
Victor Osimhen'in hangi takıma imza atacağı merakla bekleniyor (AA)
GYÖKERES OLMAZSA OSIMHEN
İngiliz basını, Manchester City'e 3 gol atan ve geçtiğimiz sezondan bu yana performansıyla çok konuşulan Viktor Gyökeres için Chelsea'nin istekli olduğunu ancak başarısızlık halinde Victor Osimhen'i gündemine alacağını yazdı.
Yaz aylarındaki girişimin başarısız kalması üzerine bu kez yıldız golcüye ibreyi çeviren Londra temsilcisinin Nijeryalı yıldızı isteyebileceğine vurgu yapıldı.
Gyökeres ile Manchester United'ın da ilgilendiği öne sürüldü.
İşte o haber
Chelsea'nin daha önce Victor Osimhen transferinde başarısız olduğu yazıldı (Chelsea News)