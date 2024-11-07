Büyük fırsat kaçtı! Başakşehir Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele veren Başakşehir, Kopenhag ile kozlarını paylaştı. Phillipe Kenny ve Krzysztof Piatek ile gollerini bulan turuncu lacivertli ekip, Amin Chiaka'ya engel olamayınca karşılaşam 2-2 sona erdi.

Joao Figueiredo (EPA) MAÇTAN DAKİKALAR 26. dakikada Başakşehir öne geçti. Yaptığı baskı sonrasında Kopenhag savunmasında Pereira'dan topu kapan Keny, ceza sahasına girdi. Kaleci Trott'u da geçen Keny, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1 34. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Keny'nin pasıyla Kopenhag ceza sahası önünde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Trott'ta kaldı. 35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Başakşehir ceza yayı önünde topu önünde bulan Mattsson'un sert şutunda, kaleci Muhammed son anda topu kornere çeldi. 45+2. dakikada Kopenhag'ın Mattsson ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Diks kafayı vurdu, yerden de seken meşin yuvarlağı kaleci Muhammed kontrol etti. Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. 73. dakikada ceza sahasına sokulan Berkay'ın pasında sağ kanatta Deniz'in şutu üstten dışarı çıktı.



79. dakikada Mattsson'un şutunda top kaleci Muhammed çeldi. Dönen topla buluşan Chiakha meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1



80. dakikada savunma ile kalecinin hatasını iyi değerlendiren Piatek topu boş ağlara gönderdi. 1-2



83. dakikada Lopez'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Chiakha kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-2 GOLLER GOOOOOL Philippe Keny! Kopenhag savunmasının hatasını affetmedi! Başakşehir deplasmanda önde! ⚽GOL! Philippe Keny!! Kopenhag savunmasının hatasını affetmedi! Başakşehir deplasmanda önde! pic.twitter.com/7bbQkkkQeQ — TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024 Kopenhag Chiakha'nın golüyle beraberliği yakaladı Kopenhag Chiakha'nın golüyle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/EcX7eiTttk — TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024 GOOOOL! Golü yedikten hemen sonra Piatek attı! Kopenhag'ın büyük hatasını cezalandırdı! Başakşehir yeniden önde! ⚽GOL! Golü yedikten hemen sonra Piatek attı! Kopenhag'ın büyük hatasını cezalandırdı! Başakşehir yeniden önde! pic.twitter.com/seYLfb0INb — TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024 Chiakha, yeniden Kopenhag'a beraberliği getirdi Chiakha, yeniden Kopenhag'a beraberliği getirdi. pic.twitter.com/qvJlo4LC3z — TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024