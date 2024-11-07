Büyük fırsat kaçtı! Başakşehir Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele veren Başakşehir, Kopenhag ile kozlarını paylaştı. Phillipe Kenny ve Krzysztof Piatek ile gollerini bulan turuncu lacivertli ekip, Amin Chiaka'ya engel olamayınca karşılaşam 2-2 sona erdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele veren Başakşehir, Kopenhag ile kozlarını paylaştı. Phillipe Kenny ve Krzysztof Piatek ile gollerini bulan turuncu lacivertli ekip, Amin Chiaka'ya engel olamayınca karşılaşam 2-2 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
26. dakikada Başakşehir öne geçti. Yaptığı baskı sonrasında Kopenhag savunmasında Pereira'dan topu kapan Keny, ceza sahasına girdi. Kaleci Trott'u da geçen Keny, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1
34. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Keny'nin pasıyla Kopenhag ceza sahası önünde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Trott'ta kaldı.
35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Başakşehir ceza yayı önünde topu önünde bulan Mattsson'un sert şutunda, kaleci Muhammed son anda topu kornere çeldi.
45+2. dakikada Kopenhag'ın Mattsson ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Diks kafayı vurdu, yerden de seken meşin yuvarlağı kaleci Muhammed kontrol etti.
Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
73. dakikada ceza sahasına sokulan Berkay'ın pasında sağ kanatta Deniz'in şutu üstten dışarı çıktı.
79. dakikada Mattsson'un şutunda top kaleci Muhammed çeldi. Dönen topla buluşan Chiakha meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
80. dakikada savunma ile kalecinin hatasını iyi değerlendiren Piatek topu boş ağlara gönderdi. 1-2
83. dakikada Lopez'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Chiakha kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-2
GOLLER
GOOOOOL Philippe Keny! Kopenhag savunmasının hatasını affetmedi! Başakşehir deplasmanda önde!
⚽GOL! Philippe Keny!! Kopenhag savunmasının hatasını affetmedi! Başakşehir deplasmanda önde! pic.twitter.com/7bbQkkkQeQ— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
Kopenhag Chiakha'nın golüyle beraberliği yakaladı
Kopenhag Chiakha'nın golüyle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/EcX7eiTttk— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
GOOOOL! Golü yedikten hemen sonra Piatek attı! Kopenhag'ın büyük hatasını cezalandırdı! Başakşehir yeniden önde!
⚽GOL! Golü yedikten hemen sonra Piatek attı! Kopenhag'ın büyük hatasını cezalandırdı! Başakşehir yeniden önde! pic.twitter.com/seYLfb0INb— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
Chiakha, yeniden Kopenhag'a beraberliği getirdi
Chiakha, yeniden Kopenhag'a beraberliği getirdi. pic.twitter.com/qvJlo4LC3z— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
BAŞAKŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI
Kopenhag karşılaşması ile birlikte gruptaki maçlarının yarısını tamamlayan Başakşehir, 27 Kasım'da Petroclub ve 12 Aralık'ta Heidenheim ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak. 19 Aralık'taki Cercle Brugge maçı ile grup aşamasına nokta koyacak.