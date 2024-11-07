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Büyük fırsat kaçtı! Başakşehir Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, 3'üncü hafta maçında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Turuncu lacivertliler iki kez öne geçtiği karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı Organizasyonda ilk puanını Danimarka'da alan İstanbul temsilcisi ilerleyen haftalara umutla bakmaya başladı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 22:56 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 01:25
Büyük fırsat kaçtı! Başakşehir Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele veren Başakşehir, Kopenhag ile kozlarını paylaştı. Phillipe Kenny ve Krzysztof Piatek ile gollerini bulan turuncu lacivertli ekip, Amin Chiaka'ya engel olamayınca karşılaşam 2-2 sona erdi.

Joao Figueiredo (EPA)Joao Figueiredo (EPA)

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada Başakşehir öne geçti. Yaptığı baskı sonrasında Kopenhag savunmasında Pereira'dan topu kapan Keny, ceza sahasına girdi. Kaleci Trott'u da geçen Keny, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1

34. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Keny'nin pasıyla Kopenhag ceza sahası önünde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Trott'ta kaldı.

35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Başakşehir ceza yayı önünde topu önünde bulan Mattsson'un sert şutunda, kaleci Muhammed son anda topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Kopenhag'ın Mattsson ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Diks kafayı vurdu, yerden de seken meşin yuvarlağı kaleci Muhammed kontrol etti.

Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

73. dakikada ceza sahasına sokulan Berkay'ın pasında sağ kanatta Deniz'in şutu üstten dışarı çıktı.

79. dakikada Mattsson'un şutunda top kaleci Muhammed çeldi. Dönen topla buluşan Chiakha meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

80. dakikada savunma ile kalecinin hatasını iyi değerlendiren Piatek topu boş ağlara gönderdi. 1-2

83. dakikada Lopez'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Chiakha kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-2

GOLLER

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Kopenhag Chiakha'nın golüyle beraberliği yakaladı

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BAŞAKŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI

Kopenhag karşılaşması ile birlikte gruptaki maçlarının yarısını tamamlayan Başakşehir, 27 Kasım'da Petroclub ve 12 Aralık'ta Heidenheim ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak. 19 Aralık'taki Cercle Brugge maçı ile grup aşamasına nokta koyacak.

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