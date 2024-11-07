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Şenol Güneş milli arada yönetimle transfer toplantısı yapacak

Süper Lig’de 10 maç sonunda topladığı 12 puanla ateş hattının 2 puan önünde yer alan Trabzon’da birçok oyuncu ile devre arası yollar ayrılabilir.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Şenol Güneş milli arada yönetimle transfer toplantısı yapacak

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Süper Lig'de kötü gidişata bir türlü son veremeyen ve 10 maç sonunda ateş hattının sadece 2 puan önünde yer alan Trabzonspor'da ilk yarıda kalan 6 maç birçok oyuncu için kader haftası niteliğinde. Hemen hemen tüm basın toplantılarında 'Oynayan veya oynamayan her oyuncu gidebilir' mesajını paylaşan Teknik direktör Şenol Güneş, önümüzdeki milli arada yönetimle transfer toplantısı yapacak.

Takımdaki birçok oyuncunun performansından memnun olmayan Güneş'in ekibiyle birlikte transfer çalışmalarına başladığı belirlenirken, milli arada tespit edilenleri Başkan Ertuğrul Doğan ile paylaşacak. Deneyimli teknik adamın oyuncularla yaptığı toplantılarda da "Trabzonspor'da kalmak isteyen formanın hakkını verecek. Kalan haftalar sizler için önemli bir sınav" dediği belirtildi.

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