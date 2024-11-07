Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu’nun söz düellosu! O açıklamaya yanıt

Süper Lig 'deki tartışmalı pozisyonların ardından yabancı hakemler eşliğinde değerlendirmeler yapmak ve buna göre yol haritası belirlemek isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray 'ın anlaştığı açıklanımştı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı 'nın konuyu kamuoyu ile paylaşması sonrasında sarı kırmızılı ekipten sert bir yanıt gelmişti. Ilıcalı, bir açıklama daha yaptı.

"Sayın Hatipoğlu beni aradı, güzel bir sohbet oldu. O sohbet içerisinde tamam hakem getirelim, ben dedim ki siz 1 hakem getirin, ben de UEFA'dan bir hakem rica edeyim, pozisyonları inceleyelim dedik."

Acun Ilıcalı ʺKaçan hırsızdırʺ dedi (AA)

'SİZ BULURSANIZ OLMAZ DEDİ!'

"Biz nezih bir şekilde konuşurken, o sırada Galatasaray hesabından Galatasaray - Beşiktaş maçından sonra bizi işaret eden çirkin bir paylaşım geldi. Açıklama geldi. Gönderme var bize. Sayın Hatipoğlu dedim, biz böyle güzel bir diyalog içindeyiz, siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz bir yandan. 'Benim o açıklamadan haberim yok' dedi. "Peki" dedim. "Haberiniz yoksa ne diyeyim" dedim. O sırada Fenerbahçe'ye saldıran açıklamalar geliyor Galatasaray'dan. Devam ettim. Hakemimiz hazır dedim. "Biz daha hakem bulamadık." dediler, 1 hafta böyle geçti. 2. hafta hakem geliyor artık dedim, biz niye bu işi 1 haftada bitirmedik belli değil. İkinci hafta oldu, biz daha hakem bulamadık dedi. Sayın Hatipoğlu dedim, yurt dışından hakem bulmak zor değil, isterseniz biz bulalım dedim. "Siz bulursanız olmaz" dedi."

"Siz bulun, tamam" dedim. "Bana 1 gün süre verir misiniz?" dedi. Ertesi gün beni aradı, "Tamam hakem bulduk." dedi. Biz hakem olarak Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş Mark Clattenburg'u önerdik, onlardan da Markus Merk geldi. "Tamam çok güzel yapalım." dedim, "Ama" dedi "Bunu milli takım arasında yapalım." dedi. Ona da "Tamam" dedik."

"Enteresan biri durum var. Kendisiyle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. En son bana mesaj attı, "Markus Merk için şu tarih uygun" dedi, milli takım arasını söyledi. Ben de aradım "Tamam, o tarih de uygun, milli ara tarihi de okey." dedim. Tarihte anlaştık, hakemler de anlaştık. Bu süreci zaten yönetim biliyor, bu gizli saklı değil herhalde. Gazeteciler de konuşmanın başını biliyorlar, bize devamlı "Ne oldu ne oldu" diye soruyorlar. Ben de gazeteciler aydınlatma adına "Milli arada bakmaya karar verdik pozisyonlara" dedim."

"Bu süreçte şöyle bir ayrıntı var, onu da anlatmam lazım. Bütün arkadaşlarım bana devamlı "Onlar gelmez" diyorlar. "Hayır karar verdik." diyorum, "Gelmezler" diyorlar. "Hakemleri belirledik" diyorum, "Gelmez onlar" diyorlar. "Yok bir şey bulur gelmezler" dediler. Tarihi belirledik falan dedim, yine bizimkiler "Gelmez" dedi. Tweet attım, yine "Gelmez onlar" dediler. Tweetten sonra açıklama, "Sinsilik, bir plan var, yok şöyle." falan dediler. Soruyorum, bunun neresinde bir plan var."

'TERAZİDEN KAÇAN HIRSIZDIR'

"En üst düzey iki hakem incelesin demişiz, "Önce bu sezona bakalım" dedik, İbrahim Hatipoğlu "Geçtiğimiz sezona da bakalım" dedi. Biz zaten geçtiğimiz sezona da bakmak istiyoruz. Bizim hakkımız asıl geçen sezon yenildi. İstediğiniz her yere bakalım. Sizi masaya getiremiyoruz ki, teraziden kaçan hırsızdır. Sizi masaya getiremiyoruz ki, teraziden kaçan hırsızdır."

"Maalesef şu anda teraziden kaçan bir takım görüyoruz. Sorun değil. Tecrübeliler bekliyordu, ben beklemiyordum. Ben şu tecrübeyi yaşadım, Galatasaray ile ilgili saygısız bir ifadede bulunmadım, aşağılamadım, karalamadım. Hakem hatalarını söyledim. Çıktı bir yöneticileri, hakkımda abuk subuk konuştu. Beni karalamaya çalıştı. Şimdi yine başka bir yöneticisiyle konuşuyorum, anlaşıyoruz, 'milli takım arası' diye mesajı duruyor burada. Her şey belgeli, somut... Bu sefer hop vay efendim 'Bize sormadınız' dediler. Bu gizli bilgi değil ki. Ben zaten herkesle konuşuyorum bunu. Ne yaptık gizli bir operasyon mu yapıyoruz beraber? Gizliliğe mi alıştınız konu ne? Her şey gizli mi olmak zorunda! Niye şeffaf olmuyoruz? Anlamadım. Çok mu gizli bir konu bu."

Sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu Acun Ilıcalı'ya yanıt verdi (AA)

GALATASARAY'DAN YANIT

Sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına da cevap vererek, "Öncelikle bu hafta Türk takımları için başarılı geçsin. Başarı dileklerimizi iletelim. Umarım bu gecenin sonunda tüm Türk takımları ülkemize galibiyetle dönerler. Bizim hakem hatalarına rağmen 2 yıldır şampiyon oluyoruz diye bir açıklamamız olmuştu. En büyük hatalar aleyhimize yapıldı, buna rağmen bir algı yapılmaya çalışılıyordu. Bu algının doğru olmadığını tarafsız bir hakem heyeti kurularak bunların incelenmesiyle çok rahat görülebileceğini belirtiyorduk. Son açıklamamızdan sonra bir diyalog çağrısı geldi Fenerbahçe'den. Bu çağrıya cevap olarak da ben kendisini aradım. Aramızdaki tüm diyalog 4-5 tane telefon konuşmasından ve birkaç tane yazışmadan ibaret.

Bugün kulübümüze saat 15.40 gibi bir belge gönderildi. Bizim aramızdaki kayıtların ve mesajların paylaşılmasını istiyorlardı ve bize 16.30'a kadar süre tanımışlardı. Evet, bizim aramızda hakem isimleri konuşuldu. Bunun milli arada yapılabilirliği konuşuldu. Bunlar üzerinde hakem konusunda bir şekilde ortak bir görüş oluştu ancak aramızda kesin anlaşma olmadı. Böyle bir anlaşma olsaydı bunun duyurusu iki tarafın ortak açıklamasıyla yapılırdı. Hiçbir bilgimiz olmadan kendileri tarafından bu süreç bir sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Daha henüz nasıl yapılacağına dair konuşulacak çok şey varken. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum; biz bir terazi kurmaya ve bir takım şeyleri adilce ölçmeye çalışıyorduk. Ancak bu terazi onlar tarafından devrildi. Bu saatten sonra biz yine aynı iddiadayız. Ama bu iddiayı yapabilmemiz için karşımızda güvenilir ve ciddi bir muhatap olması gerekir. Biz her defasında iyi niyetle bu çabalarımızı gösterdiğimizde hep hayal kırıklığına uğradık. Ben bundan dolayı, yanlış bir diyaloğa girdiğim için tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum" diye konuştu.