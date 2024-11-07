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Osimhen seriye bağladı gidiyor! Tottenham'a da acımadı

Galatasaray'ın dev forveti Victor Osimhen, son haftalardaki çıkışıyla dikkat çekerken İngiliz devi Tottenham karşısında da muhteşem bir oyun ortaya koydu. Son 4 maçta 4 kez ağları sarstı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:42 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 22:11
Osimhen seriye bağladı gidiyor! Tottenham’a da acımadı

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Sarı kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yapmıştı. 25 yaşındaki forvet, Tottenham karşısında da boş geçmedi ve kaleci Forster'i 2 defa avlayarak takımına üstünlüğü getirdi.

Victor Osimhen Tottenham'ı da boş geçmedi (AA)Victor Osimhen Tottenham'ı da boş geçmedi (AA)

Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında fileleri havalandıran Osimhen, İngiliz devi karşısında da 2 kez gol vuruşunu yapan isim olmayı başardı.

Yıldız oyuncu böylelikle son 4 maçta 4 gole ulaştı.

Nijeryalı yıldız yakaladığı diğer fırsatları da atabilseydi hem skor farklı olabilir hem de istatistiğini daha da geliştirebilridi.

Victor Osimhen'in ilk golü

Victor Osimhen'in 2. golü

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