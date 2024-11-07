Osimhen seriye bağladı gidiyor! Tottenham’a da acımadı

Sarı kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yapmıştı. 25 yaşındaki forvet, Tottenham karşısında da boş geçmedi ve kaleci Forster'i 2 defa avlayarak takımına üstünlüğü getirdi.
Sarı kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yapmıştı. 25 yaşındaki forvet, Tottenham karşısında da boş geçmedi ve kaleci Forster'i 2 defa avlayarak takımına üstünlüğü getirdi.
Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında fileleri havalandıran Osimhen, İngiliz devi karşısında da 2 kez gol vuruşunu yapan isim olmayı başardı.
Yıldız oyuncu böylelikle son 4 maçta 4 gole ulaştı.
Nijeryalı yıldız yakaladığı diğer fırsatları da atabilseydi hem skor farklı olabilir hem de istatistiğini daha da geliştirebilridi.
Victor Osimhen'in ilk golü
GOOOLLL! Osimhen attı Galatasaray yeniden önde! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/5UFME4Vw8w— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
Victor Osimhen'in 2. golü
GOOOLLL! Victor Osimhen!! Maskeli balo devam ediyor! Fark 2'ye çıktı! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/wLYs4ZAtby— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024