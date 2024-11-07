PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray - Tottenham maçı saat kaçta? GS - Tottenham maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray, İngiliz devi Tottenham'ı Rams Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, grup aşamasında üst sıralarda yer alabilmek için bu önemli mücadeleyi kazanmayı hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:33 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:33
Galatasaray - Tottenham maçı saat kaçta? GS - Tottenham maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek büyük bir moral buldu ve UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk etmek için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da zirveye tırmanarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Bu mücadelede, takımın en büyük gücü hem Süper Lig'deki liderliği hem de yıldız oyuncularının formu olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, dördüncü mücadelesinde Tottenham karşısında çıkıyor.

Galatasaray - Tottenham karşılaşmasını Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetirken yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak.

Rams Park'ta oynanacak mücadele 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jelert, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, İcardi

SARI-KIRMIZILILAR SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MUSLERA FORMASINA KAVUŞUYOR

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek.

Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.

JAKOBS VE SALLAİ FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Roland Sallai, İngiliz temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesi ve ligdeki Beşiktaş derbisinden görev yapamadı.

UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai ile listeye yazdırılmayan genç futbolcular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de yarınki karşılaşmada oynayamayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

OKAN BURUK REKOR PEŞİNDE

Galatasaray'ın sahadan 3 puanla ayrılması durumunda teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.

İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında "Kupa 2"de 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyor.

Buruk, bir galibiyet daha yaşaması durumunda tek başına zirvenin sahibi olacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başlıyor! İlk duruşmada karar çıkacak mı?
MEMURA EN AZ 43 BİN TL: Anketlere göre maaşlar ne kadar artacak? Emeklilere nasıl yansıyacak?
Narin Güran’ın babaannesi konuştu! Ağız birliğini yineledi! Nevzat Bahtiyar’ın evi ilk kez görüntülendi!
KAMUYA 1.459 MEMUR ALINACAK! Tarım Bakanlığı, ETİ Maden, Adalet Bakanlığı, Darphane, Karayolları... İşte kadro ve şartlar!
Yeni dönem ilk temas! Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı Trump’a tebrik telefonu | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?
Dağ Kandil sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer’e destek verdi... İBB’de ittifak yaptık itirafı
Galatasaray Norwich City’nin İspanyol yıldızı Sainz için atağa kalktı!
Meta’dan katil İsrail’e sosyal kalkan: Filistinli gazetecinin Instagram hesabı kapatıldı
Kartal Avrupa Ligi’ne tutundu! Beşiktaş Malmö’yü 2-1 yendi
Yine ’Köpek Velisi’ yine istismar! Buket Özgünlü takipçilerinden 1.4 milyon TL dilendi... Zimmete geçirilen bağışlar MASAK raporunda
Erdoğan’ı devirme hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Biden’ın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarında
CHP/DEM’in Esenyurt’taki nepotizm çarkı çökertildi! Terör tutuklusu Ahmet Özer’in akrabaları belediyeden kovuldu
Dünya ABD seçimleri ve Trump’ı konuşurken Almanya’da hükümet krizi! Scholz koalisyon ortağını direkt görevden aldı
ABD seçimlerine Türkiye damgası! 200’den fazla ülkeye yayınlandı
CANLI | Soykırım kabinesinde karıştı: Netanyahu Gallant’ın fişini çekti! İsrail’den Orta Doğu’ya yoğun bombardıman
SON DAKİKA