Galatasaray - Tottenham maçı saat kaçta? GS - Tottenham maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler...

Galatasaray Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek büyük bir moral buldu ve UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk etmek için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da zirveye tırmanarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Bu mücadelede, takımın en büyük gücü hem Süper Lig'deki liderliği hem de yıldız oyuncularının formu olacak.
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GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, dördüncü mücadelesinde Tottenham karşısında çıkıyor.
Galatasaray - Tottenham karşılaşmasını Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetirken yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak.
Rams Park'ta oynanacak mücadele 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
(Takvim Foto Arşiv)
MUHTEMEL 11
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SARI-KIRMIZILILAR SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ
Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.
Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.