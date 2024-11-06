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Kerem ve Orkun yetmedi! Benfica Bayern Münih'e 1-0 yenildi

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Bayern Münih'e konuk oldu. Milli yıldızlarımız sahadan galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyordu ancak başaramadılar. Portekiz devi rakibine Jamal Musiala'nın golü ile 1-0 yenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 22:40 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 01:13
Kerem ve Orkun yetmedi! Benfica Bayern Münih’e 1-0 yenildi

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Ülkemizi Benfica forması ile Potekiz'de temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde hiç istemediği bir mağlubiyet aldı. Lizbon temsilcisi, Allianz Arena'da Bayern Münih'e 1-0 yenildi.

Orkun Kökçü karşılaşmaya ilk 11'de başladı (REUTERS)Orkun Kökçü karşılaşmaya ilk 11'de başladı (REUTERS)

İLK 11'DE BAŞLADILAR

Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu zorlu randevuya ilk 11'de başladı.

Kerem Aktürkoğlu 56 dakika sahada kalırken yerini Angel Di Maria'ya bıraktı. Orkun Kökçü ise 79'uncu dakikada oyundan çıktı. Yerine Arthur dahil oldu.

Jamal Musiala kritik maçta takımına galibiyeti getiren isim oldu (REUTERS)Jamal Musiala kritik maçta takımına galibiyeti getiren isim oldu (REUTERS)

MUSIALA İŞİ BİTİRDİ

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada gol perdesini ev sahibi ekipten Jamal Musiala açtı. Leroy Sane'nin ortası sonrasında Harry Kane'in indirdiği topa vuran 21 yaşındaki yıldız, takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Orkun Kökçü takımının mağlubiyetine engel olamadı (AFP)Orkun Kökçü takımının mağlubiyetine engel olamadı (AFP)

İKİ TAKIMIN GELECEK MAÇLARI

Puanını 6'ya yükselten Bayern Münih bir sonraki haftada PSG'yi evinde ağırlayacak.

6 puanda kalan Kerem ve Orkun'un oynadığı Benfica ise Monaco deplasmanına çıkacak.

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