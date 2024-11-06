Kerem ve Orkun yetmedi! Benfica Bayern Münih’e 1-0 yenildi

Ülkemizi Benfica forması ile Potekiz'de temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde hiç istemediği bir mağlubiyet aldı. Lizbon temsilcisi, Allianz Arena'da Bayern Münih'e 1-0 yenildi.
Ülkemizi Benfica forması ile Potekiz'de temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde hiç istemediği bir mağlubiyet aldı. Lizbon temsilcisi, Allianz Arena'da Bayern Münih'e 1-0 yenildi.
İLK 11'DE BAŞLADILAR
Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu zorlu randevuya ilk 11'de başladı.
Kerem Aktürkoğlu 56 dakika sahada kalırken yerini Angel Di Maria'ya bıraktı. Orkun Kökçü ise 79'uncu dakikada oyundan çıktı. Yerine Arthur dahil oldu.
MUSIALA İŞİ BİTİRDİ
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada gol perdesini ev sahibi ekipten Jamal Musiala açtı. Leroy Sane'nin ortası sonrasında Harry Kane'in indirdiği topa vuran 21 yaşındaki yıldız, takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.
İKİ TAKIMIN GELECEK MAÇLARI
Puanını 6'ya yükselten Bayern Münih bir sonraki haftada PSG'yi evinde ağırlayacak.
6 puanda kalan Kerem ve Orkun'un oynadığı Benfica ise Monaco deplasmanına çıkacak.