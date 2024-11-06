TAKVİM duyurmuştu: Galatasaray yönetiminden taraftarları heyecanlandıran Osimhen bombası!

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Ligde ilk 10 haftayı zirvede geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Bir süredir gizli bir şekilde çok önemli bir operasyon için düğmeye basan Sarı-Kırmızılılar artık net adımlar atmaya başladı.

Victor Osimhen (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) GÜNDEMİN İLK MADDESİ O

Sezon başında Napoli'den kiralanan ve gösterdiği performansla Süper Lig'e damgasını vuran Victor Osimhen şu anda Galatasaray'da transfer gündeminin ilk maddesi. Ekonomik anlamda büyük zorluklar içerse de Nijeryalı forvetin bonservisini almak için çalışmalar yapan Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz hafta bazı önemli markalarla sponsorluk görüşmeleri yapmıştı. Bu görüşmelerin son derece olumlu geçmesinin ardından transferde ikinci aşamaya geçildi ve taraftarları çok heyecanlandıracak bir adım atıldı.