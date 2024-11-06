Şenol Güneş’ten oyuncularına motivasyon konuşması!

Sezon başında önce Avrupa kupalarına veda eden ardından ise tüm konsantrasyonunu verdiği ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, son olarak Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Lider Galatasaray ile puan farkı 16'ya yükselen Bordo-Mavili takım 12 puanla 11'inci sırada yer aldı. Üst üste alınan mağlubiyetler sonrası morallerin dibe vurduğu takımda teknik direktör Şenol Güneş ise oyuncularını motive etmek için yoğun bir gayret gösteriyor.

Fenerbahçe maçının ardından futbolcularıyla da konuşan tecrübeli teknik adamın, "Mücadeleniz beni çok umutlandırdı. Gerçekten elinizden geleni yaptığınızı düşünüyorum. Bireysel olarak performanslar düşüp, çıkabilir ama önemli olan bu mücadeleyi sürdürmek" dediği öğrenildi.