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Şenol Güneş'ten oyuncularına motivasyon konuşması!

Trabzonspor Teknik Direktörü, derbide alınan yenilgi sonrası moralleri dibe vuran futbolcularını, “Mücadeleniz beni çok umutlandırdı” ifadeleriyle motive etti.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Şenol Güneş’ten oyuncularına motivasyon konuşması!

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Sezon başında önce Avrupa kupalarına veda eden ardından ise tüm konsantrasyonunu verdiği ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, son olarak Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Lider Galatasaray ile puan farkı 16'ya yükselen Bordo-Mavili takım 12 puanla 11'inci sırada yer aldı. Üst üste alınan mağlubiyetler sonrası morallerin dibe vurduğu takımda teknik direktör Şenol Güneş ise oyuncularını motive etmek için yoğun bir gayret gösteriyor.

Fenerbahçe maçının ardından futbolcularıyla da konuşan tecrübeli teknik adamın, "Mücadeleniz beni çok umutlandırdı. Gerçekten elinizden geleni yaptığınızı düşünüyorum. Bireysel olarak performanslar düşüp, çıkabilir ama önemli olan bu mücadeleyi sürdürmek" dediği öğrenildi.

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