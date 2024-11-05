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Kerem Aktürkoğlu'ndan büyük başarı! En iyi forvet seçildi

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği etkileyici performansla Portekiz Ligi'nde adından söz ettiriyor. 26 yaşındaki milli futbolcu, 4 lig maçında 5 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çekerek eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu unvanını kazandı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 00:12 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 00:12
Kerem Aktürkoğlu’ndan büyük başarı! En iyi forvet seçildi

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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla Portekiz'de adından söz ettirmeye de devam ediyor.

Attığı goller ve asistleriyle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki milli futbolcu, Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu unvanını kazandı.

Eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu unvanını kazandı (Fotoğraf: İHA)Eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu unvanını kazandı (Fotoğraf: İHA)

GÖSTERDİĞİ PERFORMANSLA PARLIYOR

Benfica forması altında gösterdiği etkileyici performansla adından söz ettiren Kerem, eylül ve ekim aylarında Santa Clara, Boavista, Gil Vicente ve Rio Ave karşısında oynadığı 4 lig maçında 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Toplamda 9 maçta görev alan Kerem, 5 golü ligde, 3 golü ise Şampiyonlar Ligi'nde atarken, 3 asistle takım arkadaşlarını da öne çıkardı.

Eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu unvanını kazandı (Fotoğraf: İHA)Eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu unvanını kazandı (Fotoğraf: İHA)

AVRUPA'NIN DEVLERİNDEN İLGİ

Başarılarıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren Kerem için Benfica'nın yeni sözleşmesinde serbest kalma bedelini 60 milyon eurodan 100 milyon euroya yükseltmeyi planladığı öne sürülüyor. Eğer bu bedel ödenirse, Kerem, Türk futbol tarihinde önemli bir bonservis rekoruna imza atabilir.

Eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu unvanını kazandı (Fotoğraf: İHA)Eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu unvanını kazandı (Fotoğraf: İHA)

EFSANE İSİMDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Benfica'nın efsanevi oyuncusu Armando Sa, Kerem'in kulübe hızlı bir şekilde uyum sağlamasının ve sürekli gol atmasının en büyük nedenlerinden birinin adaptasyon yeteneği olduğunu vurguladı. Sa, "Kerem, kulübe geldiği andan itibaren olağanüstü bir uyum gösterdi. Sanki yıllardır Benfica formasını giyiyormuş gibi bir izlenim bırakıyor. Gösterdiği üst düzey performans ve taraftarların ona olan sevgisi gerçekten dikkat çekici" şeklinde konuştu.

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