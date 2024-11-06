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Karadağ - Türkiye maçının yeri değiştirildi!

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile karşılaşacağı mücadele ile ilgili olarak ye değişikliğine gidildi. Buna göre zorlu randevu Nikşiç kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 18:01
Karadağ - Türkiye maçının yeri değiştirildi!

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan A Milli Takımımız, 19 Kasım'da Karadağ ile son maçında karşılaşacak. Bizin Çocuklar'ın çıkacağı kritik randevu öncesinde flaş bir kara alındı. Mücadele Nikşiç kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

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YER DEĞİŞTİRİLME SEBEBİ BELLİ OLDU!

UEFA tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yer alan Şehir Stadyumu'nda yapılan denetimler sonucunda, zeminde eylül ayına nazaran iyileşme görülmesine rağmen, mevcut saha koşullarının A Millî düzeyde UEFA müsabakalarına ev sahipliği yapacak seviyede olmadığı belirlendi. Bu nedenle de değişikliğe gidildi.

19 Kasım Salı günü Karadağ ile Türkiye arasına oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

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