Beşiktaş’ta Feyyaz Uçar’dan Maccabi Tel Aviv açıklaması!

Feyyaz Uçar takıma Maccabi Tel Aviv maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı (AA)

İşte Feyyaz Uçar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Birdenbire bambaşka takım gibi gözüktü ama daha yapılacak çok iş var. Tamamen takımı değiştiriyoruz. Yeniden yapılanıyoruz. 31 oyuncuyla vedalaştık, 8 yeni oyuncu aldık, 11 yeni mukavele yaptık. Bunlar olurken sabır gerekiyor. Sezon başında güzel bir başlangıç oldu ama konuşmak için erkendi. Sezon uzun. Bundan sonra transfer çalışmalarımız devam edecek. Hala oyuncu fazlalığımız var. Eğer vedalaşmalar olursa devre arasında ya da sezon sonunda yapılanma devam edecek. Biraz sabır gerekiyor. Sezon uzun, tabii ki kayıplar da olacak, galibiyetler de devam edecek."

"Play-off grubunda olmak istiyoruz. Bu galibiyet büyük bir avantaj sağladı. Yolumuz uzun. Avrupa'da ve ligde çok maç var. Kadromuzun derinliği konusundaki eleştiriler haklı ama hepsi birden bire olmuyor. Bazı oyuncuların olmadığı maçlarda zorlandığımız oldu, bunu kabul ediyoruz. Bunun alternatiflerini oluşturacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız sezon sonuna kadar yarışın içinde olmak ve Avrupa'da da play-off sonrası yürüyebildiğimiz kadar yürümek. Bir takımın bu kadar değişmesi kolay değil. Gece gündüz çalışıyoruz. Buna devam edeceğiz. Bunu vaat ederek geldik. Biraz sabır gösterilirse bu süreci daha güzel atlatacağız diye düşünüyorum."

"Santrfor golle beslenir, gol atınca rahatlar, öz güvenleri yerine gelir. Semih'in gol atamaması baskı oluşturuyordu. Bugün attığı gol önemli bir goldü. Bundan sonra daha rahat olacağını düşünüyorum. Semih kanatta ve santrforda oynayacağını bir kez daha kanıtladı. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Muçi'den beklentimiz var. Maliyeti yüksek. Onu bir yıldız olarak aldık. Aldığımız meblağdan daha yükseğine satmak amacımız ama Beşiktaş'ta yapacağı işler var. 'Bugün gol atmasını istediğiniz iki oyuncu kim?' diye sorsaydınız bu iki ismi söylerdim."

Uçar son olarak, Maccabi Tel Aviv ile oynanacak maçın seyircisiz oynanacağını, karşılaşmanın yapılacağı yerin kısa sürede belli olacağını söyledi.