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Kartal Avrupa Ligi'ne tutundu! Beşiktaş Malmö'yü 2-1 yendi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 4'üncü hafta maçında Malmö ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, zorlu randevuda ilk yarıda rakibine gol atmayı başaramadı. 76'ıncı dakikada sahneye Ernest Muçi sahneye çıktı ve ağları havalandırmayı başardı. 85'te ise ilk kez ağları havalandırmayı başaran Semih sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Fakat İsveç ekibi uzatmalarda farkı bire indirdi. Mücadele temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Kartal 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Beşiktaş - Malmö maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 17:16 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 20:51
Kartal Avrupa Ligi’ne tutundu! Beşiktaş Malmö’yü 2-1 yendi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4'üncü karşılaşmasında Malmö'yü konuk etti. İsveç temsilcisine karşı birçok kez şans bulmasına rağmen Friedrich'i geçemeyen Kartal, 76'da Muçi'nin arka direkte topu ağlarla buluşturması sonrasında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Semih ise 84'te farklı ikiye çıkardı. Ancak İsveç temsilcisi uzatmalarda tek sayısını kaydetti Karşılaşma 2-1 sona erdi bitti ve siyah beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırdı.

Rafa Silva Beşiktaş formasıyla tabelaya etki edemedi (REUTERS)Rafa Silva Beşiktaş formasıyla tabelaya etki edemedi (REUTERS)

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇINDAN DAKİKALAR

6. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta, top yandan auta gitti.

27. dakikada sol çaprazdan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Bolin'in vuruşunda, savunmadan sekerek arka direğe yönelen topu Thelin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tamamladı, Mert, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.

45+1. dakikada soldan gelen topu kontrol eden Botheim'in şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Muçi'nin kafa pasıyla topu kontrol eden Rafa Silva, süratle sağ kanattan ceza sahasına girdi. Portekizli oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Friedrich'ten döndü. Pozisyonun devamında Rafa Silva, meşin yuvarlağı Joao Mario ile buluşturdu. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta top kaleci Friedrich'te kaldı.

64. dakikada gelişen Malmö atağında Kiese Thelin'in altıpasın önünden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Masuaku'nun dirseğine çarptı. Ardından Thelin'in dönen topa yaptığı vuruşta bu kez kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

76. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan bindiren Svensson'un ceza sahası içi çaprazından ortasında Muçi, arka direkte yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

85. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Emirhan Topçu'nun pasında topu şık bir şekilde önüne alan Semih Kılıçsoy, şık bir şekilde dönerek Jansson'dan sıyrıldı. Milli oyuncu, ceza yayının biraz sağından uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

90+3. dakikada Malmö farkı 1'e indirdi. Christiansen'in ceza sahası içi sol çaprazda yerden pasında Rieks, altıpasın önünde boş kaleye yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. Maçın hakemi Sven Jablonski, ofsayt kararı verdi. Ancak VAR hakemlerinin uyarısıyla pozisyonun ofsayt olmadığına karar veren hakem Jablonski, golü geçerli saydı: 2-1

GOLLER

GOOOL! Ernest Muçi ile 1-0 öndeyiz

GOOOOOL! Semih Kılıçsoy farkı iye çıkardı


Malmö, Rieks ile farkı bire indirdi

Semih Kılıçsoy Malmö karşısında forma giydi (AA)Semih Kılıçsoy Malmö karşısında forma giydi (AA)

FORMA SEMİH'İN

Beşiktaş ile Malmö arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, Kasımpaşa karşısında sakatlanan Ciro Immobile'nin yerine oynayacak isim merak konusuydu. Giovanni van Bronckhorst, zorlu randevuda Semih Kılıçsoy'a şans verdi.

Mustafa Erhan Hekimoğlu ise kulübede görev bekledi.

Gabriel Paulista sakatlıktan döndü (AA)Gabriel Paulista sakatlıktan döndü (AA)

PAULISTA GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadelenin 21. dakikasında sakatlanan Gabriel Paulista kaçırdığı 4 maçın ardından formasına kavuştu. Brezilyaşı savunmacı, Felix Uduokhai ile birlikte savnma tandemini oluşturdu.

Beşiktaş Malmö maçı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu (AA)Beşiktaş Malmö maçı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu (AA)

"KAHROLSUN İSRAİL"

Karşılaşmadan önce İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaş taraftarı, saygı duruşu esnasında, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Beşiktaş bir sonraki maçında Maccabi ile karşılaşacak (EPA)Beşiktaş bir sonraki maçında Maccabi ile karşılaşacak (EPA)

BİR SONRAKİ RAKİP MACCABI

Birbirinden güçlü ekiplerle karşılaşan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki rakibi İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv olacak. 28 Kasım'daki mücadelenin nerede oynanacağı birkaç gün içerisinde belli olacak.

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