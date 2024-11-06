Kartal Avrupa Ligi’ne tutundu! Beşiktaş Malmö’yü 2-1 yendi

Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi 'ndeki 4'üncü karşılaşmasında Malmö 'yü konuk etti. İsveç temsilcisine karşı birçok kez şans bulmasına rağmen Friedrich'i geçemeyen Kartal, 76'da Muçi'nin arka direkte topu ağlarla buluşturması sonrasında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Semih ise 84'te farklı ikiye çıkardı. Ancak İsveç temsilcisi uzatmalarda tek sayısını kaydetti Karşılaşma 2-1 sona erdi bitti ve siyah beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırdı.

Rafa Silva Beşiktaş formasıyla tabelaya etki edemedi (REUTERS)

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇINDAN DAKİKALAR

6. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta, top yandan auta gitti.

27. dakikada sol çaprazdan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Bolin'in vuruşunda, savunmadan sekerek arka direğe yönelen topu Thelin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tamamladı, Mert, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.

45+1. dakikada soldan gelen topu kontrol eden Botheim'in şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Muçi'nin kafa pasıyla topu kontrol eden Rafa Silva, süratle sağ kanattan ceza sahasına girdi. Portekizli oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Friedrich'ten döndü. Pozisyonun devamında Rafa Silva, meşin yuvarlağı Joao Mario ile buluşturdu. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta top kaleci Friedrich'te kaldı.

64. dakikada gelişen Malmö atağında Kiese Thelin'in altıpasın önünden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Masuaku'nun dirseğine çarptı. Ardından Thelin'in dönen topa yaptığı vuruşta bu kez kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

76. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan bindiren Svensson'un ceza sahası içi çaprazından ortasında Muçi, arka direkte yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

85. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Emirhan Topçu'nun pasında topu şık bir şekilde önüne alan Semih Kılıçsoy, şık bir şekilde dönerek Jansson'dan sıyrıldı. Milli oyuncu, ceza yayının biraz sağından uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

90+3. dakikada Malmö farkı 1'e indirdi. Christiansen'in ceza sahası içi sol çaprazda yerden pasında Rieks, altıpasın önünde boş kaleye yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. Maçın hakemi Sven Jablonski, ofsayt kararı verdi. Ancak VAR hakemlerinin uyarısıyla pozisyonun ofsayt olmadığına karar veren hakem Jablonski, golü geçerli saydı: 2-1

GOLLER

GOOOL! Ernest Muçi ile 1-0 öndeyiz

⚽GOOOLL!! Ernest Muçi! Gol geliyorum dedi geldi!! pic.twitter.com/aMPKF2yRFB — TRT Spor (@trtspor) November 6, 2024

GOOOOOL! Semih Kılıçsoy farkı iye çıkardı

⚽GOOOLL!! Semih Kılıçsoy harika gol!! Topu aldı, yıkılmadı, kaleyi gördü, golü attı!! Şimdi skor 2-0!! pic.twitter.com/jPc0F8Ghcu — TRT Spor (@trtspor) November 6, 2024



Malmö, Rieks ile farkı bire indirdi