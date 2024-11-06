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Beşiktaş'ta van Bronckhorst'tan forvet kararı! Malmö maçı 11'ini belirledi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Temsilcimiz, 4. hafta maçında sahasında Malmö'yü konuk edecek. İlk 3 maçında 2 mağlubiyet alan ve yalnızca Lyon'u yenen siyah beyazlılarda tek hedef galibiyet. Teknik direktör van Bronckhorst, Immobile'nin yokluğunda kimi oynatacağına da karar verdi. İşte detaylar ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 12:31 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:22
Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan forvet kararı! Malmö maçı 11’ini belirledi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.

Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan forvet kararı! Malmö maçı 11’ini belirledi

UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor.

Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan forvet kararı! Malmö maçı 11’ini belirledi

Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.

Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan forvet kararı! Malmö maçı 11’ini belirledi

IMMOBILE SAKAT

Siyah-beyazlı takımda Ciro Immobile ve Necip Uysal bu maçta forma giymeyecek. Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü Immobile, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlı takımda Milot Rashica ve Gabriel Paulista ise kadroda yer alacak.

Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan forvet kararı! Malmö maçı 11’ini belirledi

MALMÖ İLE 7. RANDEVU

Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan forvet kararı! Malmö maçı 11’ini belirledi

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Malmö karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan forvet kararı! Malmö maçı 11’ini belirledi

İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson-Udokhai-Emirhan-Masuaku, Ndour-Gedson, Joao Mario-Rafa Silva-Muçi, Semih

Malmö: Dahlin, Larsen, Jansson, Rosler, Busanello, Pena, Berg, Abdi Ali, Loukili, Bolin, Botheim

Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan forvet kararı! Malmö maçı 11’ini belirledi

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