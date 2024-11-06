Giovanni van Bronckhorst çok mutlu: "Canavar gibiydik"

Lyon'u devirerek UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Beşiktaş, evinde Malmö'yü 2-1 yenerek ikinci kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Mücadelenin ardından konuşan Giovanni van Bronckhorst, çok mutlu olduğunu söyledi.
Lyon'u devirerek UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Beşiktaş, evinde Malmö'yü 2-1 yenerek ikinci kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Mücadelenin ardından konuşan Giovanni van Bronckhorst, çok mutlu olduğunu söyledi.
Van Bronckhorst'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:
"Bizim için önemli bir galibiyet. Birçok açıdan önemli, üç puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık. Lyon'dan sonra bu maçtan da galibiyetle ayrıldığımız için mutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum. Devamlılık ve istikrar lazım. Cumartesi ve bugün arasında fark var. Çok fazla oyuncu geldi. Bunların da adaptasyonu gerekiyor. Bizim amacımız her zaman gelişmek. Bugünden dolayı mutlu ve gururluyuz.
Paulista, bugün iyi oynadı. Rashica, süre buldu. Oyuncularımız geri dönüyor. Pazar günü de umarım bu bölümü iyi bir şekilde bitiririz. Ondan sonra da oynayacağımız Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız.
"İKİNCİ YARIDA DAHA TEHLİKELİYDİ"
"Semih'in kalitesini biliyoruz. Ciro'nun olmadığı ilk maçı oynadık. Semih, iyi bir iş çıkardı. İkinci yarıda daha tehlikeliydi. Attığı gol de kendi gücünden geliyor. Çok iyi performans gösterdi. Kendisiyle çok konuşuyoruz. Gelişiyor. Bugün onun için önemliydi, gol attığı için de mutluyum."