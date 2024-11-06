Giovanni van Bronckhorst çok mutlu: "Canavar gibiydik"

Giovanni van Bronckhorst, takımının başında 2. galibiyetini aldı (AA)

Van Bronckhorst'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için önemli bir galibiyet. Birçok açıdan önemli, üç puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık. Lyon'dan sonra bu maçtan da galibiyetle ayrıldığımız için mutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum. Devamlılık ve istikrar lazım. Cumartesi ve bugün arasında fark var. Çok fazla oyuncu geldi. Bunların da adaptasyonu gerekiyor. Bizim amacımız her zaman gelişmek. Bugünden dolayı mutlu ve gururluyuz.

Paulista, bugün iyi oynadı. Rashica, süre buldu. Oyuncularımız geri dönüyor. Pazar günü de umarım bu bölümü iyi bir şekilde bitiririz. Ondan sonra da oynayacağımız Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız.