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Beşiktaş'ın Malmö maçı ilk 11'i belli oldu!

Süper Lig'de üst üste aldığı mağlubiyetlerle taraftarlarını üzen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Malmö ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılar, zorlu randevuda kazanarak hem camianın güvenini yeniden kazanmak hem de puanını 6'ya yükselterek Maccabi Tel Aviv mücadelesi öncesinde moral bulmak amacında. Kartal'ın ilk 11'i de belli oldu. Beşiktaş - Malmö maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 17:16 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 17:26
Beşiktaş’ın Malmö maçı ilk 11’i belli oldu!

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Bu sezon ülkemizi UEFA Avrıpa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 4. haftada Malmö ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, ilk 3 maçta elde ettiği 3 puanın ardından çıkışa geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş - Malmö maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Beşiktaş Malmö maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBeşiktaş Malmö maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Fernandes, Muçi, Rafa, Joao Mario, Semih

MALMÖ: Friedrich, Röster, Jansson, Zatterstrom, Busanella, Johnsen, Pena, Bollin, Botheim, Christansen, Thelin

Sven Jablonski bugüne kadar 364 maç yönetti (X)Sven Jablonski bugüne kadar 364 maç yönetti (X)

DÜDÜK JABLOSNKI'NİN

Beşiktaş ile Malmö arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını Alman Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetiyor. Yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger üstleniyor. Dördüncü hakem ise Tobias Reichel.

VAR'da Robet Schröder, AVAR'da Johann Pfeifer oturuyor.

Felix Uduokhai savunma hattının en önemli isimlerinden biri (AFP)Felix Uduokhai savunma hattının en önemli isimlerinden biri (AFP)

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Bu sezon ilk defa lig usulü ile düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, Ajax deplasmanından ve evindeki Frankufrt mücadelesinden puansız ayrıldı. Ancak Fransa'da Lyon'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Şimdi ise gözler Malmö karşılaşmasında.

Beşiktaş bir sonraki maçında Maccabi ile karşılaşacak (EPA)Beşiktaş bir sonraki maçında Maccabi ile karşılaşacak (EPA)

BİR SONRAKİ RAKİP MACCABI

Birbirinden güçlü ekiplerle karşılaşan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki rakibi İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv olacak. 28 Kasım'daki mücadelenin nerede oynanacağı birkaç gün içerisinde belli olacak.

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