Bu sezon ülkemizi UEFA Avrıpa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 4. haftada Malmö ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, ilk 3 maçta elde ettiği 3 puanın ardından çıkışa geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş - Malmö maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Beşiktaş Malmö maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Fernandes, Muçi, Rafa, Joao Mario, Semih
MALMÖ: Friedrich, Röster, Jansson, Zatterstrom, Busanella, Johnsen, Pena, Bollin, Botheim, Christansen, Thelin
Sven Jablonski bugüne kadar 364 maç yönetti (X)
DÜDÜK JABLOSNKI'NİN
Beşiktaş ile Malmö arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını Alman Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetiyor. Yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger üstleniyor. Dördüncü hakem ise Tobias Reichel.
VAR'da Robet Schröder, AVAR'da Johann Pfeifer oturuyor.