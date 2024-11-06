Felix Uduokhai savunma hattının en önemli isimlerinden biri (AFP)

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Bu sezon ilk defa lig usulü ile düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, Ajax deplasmanından ve evindeki Frankufrt mücadelesinden puansız ayrıldı. Ancak Fransa'da Lyon'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Şimdi ise gözler Malmö karşılaşmasında.