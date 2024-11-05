Bir Jose Mourinho analizi! Trabzonspor maçından sonra söylediği sözlerde samimi mi?

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Jose Mourinho gerçekten de Trabzonspor maçından sonra söylediği sözlerde samimi mi? Süper Lig'deki gerçekleri çok iyi bilse Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirir miydi? Bence tam tersi... Çünkü Mourinho'yu Türkiye'ye getiren en güçlü motivasyonlardan birisi, Süper Lig'in tam bir kaos ligi olması. Jose Mourinho'nun büyük bir hedefi var. Yeniden Premier Lig'e 'güçlü şekilde' dönebilmek. Zaten bunu kendisi de sürekli söylüyor. Fenerbahçe ile masaya oturmadan önce, 5 büyük ligde üst seviye hiçbir kulübün planlamasında dahi yoktu. 61 yaşında olduğu için 1-2 sezon bekleme şansına da sahip değildi. Çünkü son 10 yılda kariyerinin seyri hızla aşağıya doğru iniyordu.

Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) YEREL LİG YETMEZ!

Avrupa'da ilk 8 içinde yer almayan bir ligden teklif geldiğinde, sadece yerel bir başarının ismini yeniden istediği konuma ulaştırmaya yeterli olmayacağını çok iyi biliyordu. 16 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen bir takımla kısa sürede Avrupa'da kupa kaldırmasının çok zor olduğu da bir gerçekti.