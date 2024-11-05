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Bir Jose Mourinho analizi! Trabzonspor maçından sonra söylediği sözlerde samimi mi?

Trabzonspor maçından sonra, “Bana bunların yarısını anlatsalar Fenerbahçe’ye gelmezdim” dedi Mourinho... Bazıları bunu çok samimi bir itiraf olarak görebilir. Onun gerçek duygularını ise ancak iyi tanıyanlar tahmin edebilir.

ONUR ÖZKAN ONUR ÖZKAN
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 07:04
Bir Jose Mourinho analizi! Trabzonspor maçından sonra söylediği sözlerde samimi mi?

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Jose Mourinho gerçekten de Trabzonspor maçından sonra söylediği sözlerde samimi mi? Süper Lig'deki gerçekleri çok iyi bilse Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirir miydi? Bence tam tersi... Çünkü Mourinho'yu Türkiye'ye getiren en güçlü motivasyonlardan birisi, Süper Lig'in tam bir kaos ligi olması.

Jose Mourinho'nun büyük bir hedefi var. Yeniden Premier Lig'e 'güçlü şekilde' dönebilmek. Zaten bunu kendisi de sürekli söylüyor. Fenerbahçe ile masaya oturmadan önce, 5 büyük ligde üst seviye hiçbir kulübün planlamasında dahi yoktu. 61 yaşında olduğu için 1-2 sezon bekleme şansına da sahip değildi. Çünkü son 10 yılda kariyerinin seyri hızla aşağıya doğru iniyordu.

Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

YEREL LİG YETMEZ!
Avrupa'da ilk 8 içinde yer almayan bir ligden teklif geldiğinde, sadece yerel bir başarının ismini yeniden istediği konuma ulaştırmaya yeterli olmayacağını çok iyi biliyordu. 16 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen bir takımla kısa sürede Avrupa'da kupa kaldırmasının çok zor olduğu da bir gerçekti.

Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BURASI ONA GÖRE
Ancak Süper Lig'deki ortam, tam ona göreydi. Hakemlerle ve rakip futbolcularla saha içinde tartışabilir, tribünlerle oynayabilir, basın toplantılarında ülke futboluyla ilgili alaycı ve aşağılayıcı ifadeler de kullanabilirdi. Bu şekilde İngiliz basınına müthiş malzemeler sunacağının farkındaydı. Mourinho'yu tanımayanlar, onun gerçekten burada yaşananlardan dolayı büyük bir üzüntü ya da öfke duyduğunu da düşünebilir.

Ancak onu iyi tanıyanlar bilir ki, Süper Lig'deki kaos ortamı, tam da onun istediği bir şey. Şu anda yaşananları bundan üç ay önce düşünmüş hatta bazı cümleleri kafasında tasarlamıştı belki de. Çünkü Mourinho hiçbir şeyi plansız yapmaz. Nasıl ki 2010'da Nou Camp'ta attığı depar doğaçlama değilse, Akyazı'da bitiş düdüğünün ardından yaşadığı sevinç de değildi.

Süper Lig'deki gerçekleri çok iyi bilse Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirir miydi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Süper Lig'deki gerçekleri çok iyi bilse Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirir miydi? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

CV'YE NOT DÜŞECEK
Mourinho eğer buradan başarılı olup ayrılırsa, İngiliz kulüplerinin önüne koyacağı CV'ye "Türkiye'deki büyük yapıyı yıkıp başarı kazandı" notunu ekleyecek. Eğer başarısız olursa, "Türkiye'deki bir yapı tarafından engellendim" diyecek. Ki zaten ülkemize adım attığından bu yana dile getirdiği bir şey bu.

Jose Mourinho’nun Trabzonspor maçı sonrası yaşadığı bu sevinç çok büyük bir ses getirdi (Takvim Gazetesi)Jose Mourinho’nun Trabzonspor maçı sonrası yaşadığı bu sevinç çok büyük bir ses getirdi (Takvim Gazetesi)

HER TÜRLÜ KAZANÇLI!
Kısacası işler tam da Jose Mourinho'nun düşündüğü gibi gidiyor. Yaptığı açıklamalar, sahadaki sevinci, rakip tribünlere hareketi, şu anda Ada basınında manşetlerde. Mourinho buradan ayrılırken her türlü "kazançlı" olarak Londra'ya uçacak. Peki, Fenerbahçe bu sürecin sonunda ne kazanmış olacak? Ya da neler kaybedecek? Onu da zaman gösterecek.

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