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Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin futbolundaki yükseliş rakamlara yansıdı

Manchester United, Bodrum FK ve Trabzonspor maçlarında rakiplerinden daha fazla topa sahip olan Jose Mourinho’nun ekibi bu 3 karşılaşmada toplam 49 şut çekerken, 5 gol beklentisi yakaladı. Rakip ceza sahasında 97 kez topla buluşup, 98 ikili mücadele kazandı.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 07:04
Trabzonspor’u 3-2 yenen Fenerbahçe’nin futbolundaki yükseliş rakamlara yansıdı

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Zorlu Trabzonspor deplasmanında Sofyan Amrabat'ın son dakika golüyle kazanan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aştı. Sarı-Lacivertliler sergilediği futbolla da taraftarlarının büyük beğenisini kazandı. Son dönemde Jose Mourinho'nun ekibindeki büyük yükseliş rakamlara da direkt yansımış durumda.

Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin futbolundaki yükseliş rakamlara yansıdı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin futbolundaki yükseliş rakamlara yansıdı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

19 KEZ İSABET SAĞLANDI
Kanarya 1-1 berabere kaldığı Manchester United maçıyla beraber 2-0 kazandığı Bodrum FK ve 3-2 galip bitirdiği Trabzonspor maçlarında hep rakibinden daha fazla topa sahip olarak dikkatleri çekti. Fenerbahçe bu 3 maçta rakip kaleye tam 49 şut çekerken 19 kez çerçeveyi buldu. Sarı-Lacivertliler ayrıca toplam 5 gol beklentisi yaratarak geçmiş maçlara göre üretkenlik konusunda geliştiğine de gösterdi. Artık daha fazla hücumu düşünen bir takım kimliğinde olan Fenerbahçe bu 3 maçta toplam 97 kez rakip ceza sahasında topla buluştu.

Sarı-Lacivertliler son üç maçta sezon ortalamasının üstüne çıktı (Takvim.com.tr)Sarı-Lacivertliler son üç maçta sezon ortalamasının üstüne çıktı (Takvim.com.tr)

FİZİKİ OLARAK DA GELİŞİYOR
Yine Mourinho döneminde çok eleştirilen noktalardan birisi ikili mücadele kazanma sayısının düşük olmasıydı. Kanarya son 3 karşılaşmada toplam 98 ikili mücadele kazandı. Bu istatistik Fenerbahçe'nin fiziki olarak ve enerji bakımından da yükseldiğinin net göstergesi oldu.

Fenerbahçe uçuşa geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fenerbahçe uçuşa geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ARTIK GÖZLER TWENTE'DE
Çok kritik bir 3 puanla Trabzonspor deplasmanını geçen Fenerbahçe şimdi gözünü Avrupa Ligi'ndeki Twente maçına çevirdi. Sarı-Lacivertliler çıkışını Hollanda deplasmanında da sürdürmeyi hedefliyor.

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