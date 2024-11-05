Zorlu Trabzonspor deplasmanında Sofyan Amrabat'ın son dakika golüyle kazanan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aştı. Sarı-Lacivertliler sergilediği futbolla da taraftarlarının büyük beğenisini kazandı. Son dönemde Jose Mourinho'nun ekibindeki büyük yükseliş rakamlara da direkt yansımış durumda.
Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin futbolundaki yükseliş rakamlara yansıdı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
19 KEZ İSABET SAĞLANDI
Kanarya 1-1 berabere kaldığı Manchester United maçıyla beraber 2-0 kazandığı Bodrum FK ve 3-2 galip bitirdiği Trabzonspor maçlarında hep rakibinden daha fazla topa sahip olarak dikkatleri çekti. Fenerbahçe bu 3 maçta rakip kaleye tam 49 şut çekerken 19 kez çerçeveyi buldu. Sarı-Lacivertliler ayrıca toplam 5 gol beklentisi yaratarak geçmiş maçlara göre üretkenlik konusunda geliştiğine de gösterdi. Artık daha fazla hücumu düşünen bir takım kimliğinde olan Fenerbahçe bu 3 maçta toplam 97 kez rakip ceza sahasında topla buluştu.
Sarı-Lacivertliler son üç maçta sezon ortalamasının üstüne çıktı (Takvim.com.tr)
FİZİKİ OLARAK DA GELİŞİYOR
Yine Mourinho döneminde çok eleştirilen noktalardan birisi ikili mücadele kazanma sayısının düşük olmasıydı. Kanarya son 3 karşılaşmada toplam 98 ikili mücadele kazandı. Bu istatistik Fenerbahçe'nin fiziki olarak ve enerji bakımından da yükseldiğinin net göstergesi oldu.