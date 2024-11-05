Devleri solladı! Avrupa’nın 8 büyük liginde en fazla maç kazanan takım Galatasaray oldu!

Galatasaray devleri solladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Geçen sezondan beri 48 lig maçına çıkan Manchester City, 35 maç kazanırken yüzde 72 galibiyet oranı yakaladı. Barcelona ise geçen sezondan bu yana 50 maçta 37 kez güldü. Yüzde 74 galibiyet oranı ile listenin 4. sırasında kendisine yer bulabildi.