Devleri solladı! Avrupa’nın 8 büyük liginde en fazla maç kazanan takım Galatasaray oldu!

Galatasaray, Süper Lig'de geçen sezon ve bu sezon kazandığı maçlarla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Son iki sezonun şampiyonu Cimbom, geçen sezondan beri çıktığı 48 maçın 42'sini kazandı.
Galatasaray, Süper Lig'de geçen sezon ve bu sezon kazandığı maçlarla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Son iki sezonun şampiyonu Cimbom, geçen sezondan beri çıktığı 48 maçın 42'sini kazandı.
Galatasaray galibiyet sayısıyla Avrupa'nın 8 büyük liginde 1.5 senede en fazla kazanan takım konumunda. Aslan, kazandığı maçlarla yüzde 87'lik galibiyet oranı tutturdu. Cimbom, geçen sezondan bu yana iç sahada oynadığı 25 maçın 23'ünü kazanarak rakiplerine geçit vermedi.
ASLAN DEVLERİ SOLLADI
Sporting Lizbon, geçen sezondan bu yana 44 maçta 39 galibiyet alarak yüzde 88 galibiyet yüzdesi yakaladı. G.Saray, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Manchester City, Bayer Leverkusen ve PSG gibi dev takımları galibiyet yüzdesi olarak geride bırakmayı başardı.
Geçen sezondan beri 48 lig maçına çıkan Manchester City, 35 maç kazanırken yüzde 72 galibiyet oranı yakaladı. Barcelona ise geçen sezondan bu yana 50 maçta 37 kez güldü. Yüzde 74 galibiyet oranı ile listenin 4. sırasında kendisine yer bulabildi.