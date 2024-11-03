Victor Osimhen için Napoli’nin kararı belli oldu! İnadı kırıldı...

Bu sezonun en spekteküler transferlerinden biri olarak dünya devlerinin arasından alınıp İstanbul'a getirilen Victor Osimhen , Galatasaray formasıyla attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çekti. Yıldız forvet yeniden devlerin listesine girdi.

Kendisine yapılan teklifler konusunda da beklentiler yüksek tutulmuştu. PSG ve Chelsea'nin yanı sıra Al Ahli'nin ilgisi sonuç vermemiş ve sarı kırmızılılar bu sürecin kazananı olmuştu.

Şampiyonlukta büyük katkı verdiği ve efsane bir başarı yakaladığı Napoli 'de sezon başı kadro dışı kalan Victor Osimhen , İtalyan kulübünde resmi maça çıkmadan Galatasaray 'a kiralanmıştı.

Victor Osimhen'in kiralık kontratı sezon sonunda bitiyor (AA)

GALATASARAY'DA PATLADI

Süper Lig devi Galatasaray'a imza attıktan sonra sahalardan uzak kaldığı her anın acısını çıkaran 25 yaşındaki forvet, 7 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yaparak önemli bir istatistik elde etti.

Ayrıca kendisine yazılmayan gollerin de baş kahramanı olmayı başardı. Tribünlerle bağ kurarak milyonların sevgilisi oldu ve ön plana çıktı. Mauro Icardi'nin de 1 numaralı destekçisi haline geldi.

Golcü futbolcu için İtalya ve İngiltere'den talipleri olduğu bilinirken Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, yaz ayları için rotasını belirledi.