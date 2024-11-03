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Victor Osimhen için Napoli'nin kararı belli oldu! İnadı kırıldı...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve performansıyla da büyük beğeni topladığı Victor Osimhen, şimdiden transferin odak noktası olmayı başardı. Nijeryalı futbolcunun kulübü de yaz ayları için rotasını belirledi ve kararını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 17:30 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 17:35
Victor Osimhen için Napoli’nin kararı belli oldu! İnadı kırıldı...

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Bu sezonun en spekteküler transferlerinden biri olarak dünya devlerinin arasından alınıp İstanbul'a getirilen Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çekti. Yıldız forvet yeniden devlerin listesine girdi.

Victor Osimhen Galatasaray'da gollerine devam ediyor (AA)Victor Osimhen Galatasaray'da gollerine devam ediyor (AA)

NAPOLI'DE MAÇA ÇIKMADI

Şampiyonlukta büyük katkı verdiği ve efsane bir başarı yakaladığı Napoli'de sezon başı kadro dışı kalan Victor Osimhen, İtalyan kulübünde resmi maça çıkmadan Galatasaray'a kiralanmıştı.

Kendisine yapılan teklifler konusunda da beklentiler yüksek tutulmuştu. PSG ve Chelsea'nin yanı sıra Al Ahli'nin ilgisi sonuç vermemiş ve sarı kırmızılılar bu sürecin kazananı olmuştu.

Victor Osimhen'in kiralık kontratı sezon sonunda bitiyor (AA)Victor Osimhen'in kiralık kontratı sezon sonunda bitiyor (AA)

GALATASARAY'DA PATLADI

Süper Lig devi Galatasaray'a imza attıktan sonra sahalardan uzak kaldığı her anın acısını çıkaran 25 yaşındaki forvet, 7 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yaparak önemli bir istatistik elde etti.

Ayrıca kendisine yazılmayan gollerin de baş kahramanı olmayı başardı. Tribünlerle bağ kurarak milyonların sevgilisi oldu ve ön plana çıktı. Mauro Icardi'nin de 1 numaralı destekçisi haline geldi.

Golcü futbolcu için İtalya ve İngiltere'den talipleri olduğu bilinirken Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, yaz ayları için rotasını belirledi.

Victor Osimhen Napoli'de şampiyonluk yaşadı (REUTERS)Victor Osimhen Napoli'de şampiyonluk yaşadı (REUTERS)

ISRARI KIRILDI

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, daha önce ısrarlı bir şekilde Serie A içerisindeki rakiplerine göndermek istemediği Victor Osimhen için katı tavrını geride bıraktı.

De Laurentiis, Milan'ın yıldızı Rafael Leao'nun takasına sıcak bakıyor. Para karşılığında da olsa bu tür bir satışı düşünmeyen İtalyan devinin patronu ancak bu seviyedeki bir yıldızla takas konusu olursa Osimhen'in gidişine onay verecek.

İşte o haber...

Victor Osimhen'in Rafael Leao ile takası İtalyan basınının da gündeminde (Ultime Calcio Napoli)Victor Osimhen'in Rafael Leao ile takası İtalyan basınının da gündeminde (Ultime Calcio Napoli)

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