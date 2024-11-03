Okan Buruk yıldız isme mesajı verdi: "Gidebilirsin!"

Üst üste yakaladığı 2 şampiyonluk sonrasında beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray, Süper Lig'de rakiplerine fark atmayı başardı. Sarı kırmızılılar, devre arası transfer dönemine de hazırlık yapmaya başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un Ocak ayında kadrosuna katmak istediği oyuncular üzerinden yürütülecek oyuncuların yanı sıra gönderilecek isimler de merakla bekleniyor.
Yusuf Demir'in Ocak ayında Galatasaray'dan gönderilmesi gündemde (Transfermarkt)
İLK YOLCU BELLİ
Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılamayı başaramayan Yusuf Demir'in devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Talipleri çıkması halinde Süper Lig'e kiralanmasına ve maç tecrübesi kazanmasına öncelik verilecek genç futbolcu için en uygun seçenek belirlenecek.
Eğer yurt dışından isteyen olursa da kadroya girebileceği bir kulübe gönderilecek.
Hakim Ziyech'in Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor (AA)
ZIYECH DE TOPUN AĞZINDA
Yusuf Demir'in ardından Hakim Ziyech'in de gönderilmesi de gündemde. Faslı futbolcunun sezon başında alınan tapusuna rağmen şu ana kadar istenen performansı sergileyememesi üzerine Teknik Direktör Okan Buruk deneyimli 10 numaranın biletini kesti.
Ismail Jakobs'un dönüşüyle birlikte kontenjan sorunu yaşayacak olan Galatasaray'da başarılı antrenörün Hakim Ziyech'e "gidebilirsin" mesajı verdiği düşünülüyor.