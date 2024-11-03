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Okan Buruk yıldız isme mesajı verdi: "Gidebilirsin!"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bir yandan da Ocak ayı için kadrosunu oluşturabilmek adına çalışmalarını yürütüyor. Yönetim, Teknik Direktör Okan Buruk'un listesi dahilinde hareket etme kararı alırken deneyimli çalıştırıcıdan flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 16:27 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 16:27
Okan Buruk yıldız isme mesajı verdi: Gidebilirsin!

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Üst üste yakaladığı 2 şampiyonluk sonrasında beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray, Süper Lig'de rakiplerine fark atmayı başardı. Sarı kırmızılılar, devre arası transfer dönemine de hazırlık yapmaya başladı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un Ocak ayında kadrosuna katmak istediği oyuncular üzerinden yürütülecek oyuncuların yanı sıra gönderilecek isimler de merakla bekleniyor.

Yusuf Demir'in Ocak ayında Galatasaray'dan gönderilmesi gündemde (Transfermarkt)Yusuf Demir'in Ocak ayında Galatasaray'dan gönderilmesi gündemde (Transfermarkt)

İLK YOLCU BELLİ

Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılamayı başaramayan Yusuf Demir'in devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Talipleri çıkması halinde Süper Lig'e kiralanmasına ve maç tecrübesi kazanmasına öncelik verilecek genç futbolcu için en uygun seçenek belirlenecek.

Eğer yurt dışından isteyen olursa da kadroya girebileceği bir kulübe gönderilecek.

Hakim Ziyech'in Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor (AA)Hakim Ziyech'in Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor (AA)

ZIYECH DE TOPUN AĞZINDA

Yusuf Demir'in ardından Hakim Ziyech'in de gönderilmesi de gündemde. Faslı futbolcunun sezon başında alınan tapusuna rağmen şu ana kadar istenen performansı sergileyememesi üzerine Teknik Direktör Okan Buruk deneyimli 10 numaranın biletini kesti.

Ismail Jakobs'un dönüşüyle birlikte kontenjan sorunu yaşayacak olan Galatasaray'da başarılı antrenörün Hakim Ziyech'e "gidebilirsin" mesajı verdiği düşünülüyor.

Hakim Ziyech bu sezon beklentilerin altında kaldı (İHA)Hakim Ziyech bu sezon beklentilerin altında kaldı (İHA)

TALİPLERİ VAR

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki oyuncu için daha önce hem eski takımı Ajax hem Arap ülkelerinden hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler olduğu öne sürülmüştü.

Ziyech'in 2025 itibarıyla kariyerini nerede sürdüreceği merakla bekleniyor.

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