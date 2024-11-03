Okan Buruk yıldız isme mesajı verdi: "Gidebilirsin!"

Yusuf Demir'in Ocak ayında Galatasaray'dan gönderilmesi gündemde (Transfermarkt)

İLK YOLCU BELLİ

Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılamayı başaramayan Yusuf Demir'in devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Talipleri çıkması halinde Süper Lig'e kiralanmasına ve maç tecrübesi kazanmasına öncelik verilecek genç futbolcu için en uygun seçenek belirlenecek.

Eğer yurt dışından isteyen olursa da kadroya girebileceği bir kulübe gönderilecek.