ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi 5 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.