SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 4. eleme turu kura çekimi ile devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımları bu turda kupa mücadelesine dahil olacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşmalarda galip gelen takımlar bir üst tur olan 5. eleme turuna adlarını yazdırma hakkı kazanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:01 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:03
ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi 5 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, 5 Kasım 2024 Salı günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

SON DAKİKA