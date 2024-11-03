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Fener 90+12'de güldü! Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin Papara Park'taki mücadelede konuk takım Fred ile öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. Simon Banza 2 penaltıyla Fırtına'ya üstünlüğü getiren isim oldu. Edin Dzeko sarı lacivertlilerin ikinci golünü kaydetti. 90+12'de Sofyan Amrabat galibiyeti getiren isim oldu. Karşılaşma 3-2 sona erdi. Kanarya elde ettiği galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir adım atarken bordo mavililer ise ikinci derbisini de kazanamadı. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 18:00 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 21:23
Fener 90+12’de güldü! Fenerbahçe Trabzonspor’u 3-2 yendi

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Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 90+12'de attığı golle 3-2 sona erdi.Sarı lacivetliler şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği de atlamış oldu.

Trabzonspor Fenerbahçe'ye son dakikada mağlup oldu (AA)Trabzonspor Fenerbahçe'ye son dakikada mağlup oldu (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı içinden vuruşunda, kaleci Livakovic üzerine doğru gelen topu yatarak kontrol etti.

5. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

11. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Banza ile hava topuna yükselen Osayi-Samuel'in ters vuruşunda, kaleci Livakovic sağ üst köşesine gelen topu güçlükle çıkardı.

13. dakikada Nwakaeme'nin soldan pasında topla sağ çaprazda buluşan Visca'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

17. dakikada Amrabat'ın sağdan ortasında, kaleci Uğurcan Çakır top Çağlar Söyüncü'ye gelmeden tehlikeyi önledi.

22. dakikada Fred'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

24. dakikada Tadic'in pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki En-Nesyri'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak tehlikeyi önledi.

36. dakikada Çağlar Söyüncü'nün hatalı pasında sol çaprazda kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın içeriye çıkardığı topu son anda Çağlar uzaklaştırdı.

37. dakikada Visca'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere çıkardı.

42. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hızlı gelişen konuk takımın atağında sol çizgiden ceza alanına doğru ilerleyen En-Nesyri'nin yerden pasında yakın mesafeden Fred, meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 0-1

45. dakikada Saint-Maximin'in ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol köşesine gelen topu uzaklaştırdı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

Denis Draguş ve Enis Bardhi Fenerbahçe maçı kadrsuna alınmadı (AA)Denis Draguş ve Enis Bardhi Fenerbahçe maçı kadrsuna alınmadı (AA)

DRAGUS VE BARDHI'YE KESİK

Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, Enis Bardhi ve Denis Draguş'u kadroya almadı. İki futbolcu hakkında Göztepe maçı sonrasında kavga ettikleri yönünde ididalar basında yer almıştı.

Anthony Nwakaeme formasına kavuştu (AA)Anthony Nwakaeme formasına kavuştu (AA)

NWAKAEME YENİDEN 11'DE

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta Anthony Nwakaeme yeniden ilk 11'deki yerini aldı. Sakatlığını atlatan Nijeryalı futbolcu, Göztepe kaşrısında 45 dakika oynadıktan sonra derbide Şenol Güneş tarafından sahaya sürüldü.

Fenerbahçe son maçında Bodrum FK'yı 2-0 yendi (AA)Fenerbahçe son maçında Bodrum FK'yı 2-0 yendi (AA)

MOURINHO'DAN DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, zorlu Trabzonspor derbisinde bazı değişikliklere gitti. Sol bekte Filip Kostic'i görevlendiren Portekizli çalıştırıcı, stoperde ise Becao yerine Çağlar'ı oynattı. Orta sahada cezası sona eren Fred formasına kavuşurken ilerde ise Edin Dzeko kızağa çekildi. Youssef En-Nesyri tek golcü olarak rakip defans karşısında gol aradı.

Fred Trabzon'daki son 2 maçında 3 gol attı (AA)Fred Trabzon'daki son 2 maçında 3 gol attı (AA)

FRED YİNE ATTI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı mücadelede karşılaşmada gol perdesini Fred açtı. Brezilyalı orta saha, Trabzon'da çıktığı son 2 maçta 3 kez fileleri havalandırmış oldu.

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