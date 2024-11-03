Fener 90+12’de güldü! Fenerbahçe Trabzonspor’u 3-2 yendi

Trabzonspor 'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta Anthony Nwakaeme yeniden ilk 11'deki yerini aldı. Sakatlığını atlatan Nijeryalı futbolcu, Göztepe kaşrısında 45 dakika oynadıktan sonra derbide Şenol Güneş tarafından sahaya sürüldü.

Fenerbahçe son maçında Bodrum FK'yı 2-0 yendi (AA)

MOURINHO'DAN DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, zorlu Trabzonspor derbisinde bazı değişikliklere gitti. Sol bekte Filip Kostic'i görevlendiren Portekizli çalıştırıcı, stoperde ise Becao yerine Çağlar'ı oynattı. Orta sahada cezası sona eren Fred formasına kavuşurken ilerde ise Edin Dzeko kızağa çekildi. Youssef En-Nesyri tek golcü olarak rakip defans karşısında gol aradı.