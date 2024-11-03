Fener 90+12’de güldü! Fenerbahçe Trabzonspor’u 3-2 yendi

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 90+12'de attığı golle 3-2 sona erdi.Sarı lacivetliler şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği de atlamış oldu.
Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 90+12'de attığı golle 3-2 sona erdi.Sarı lacivetliler şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği de atlamış oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı içinden vuruşunda, kaleci Livakovic üzerine doğru gelen topu yatarak kontrol etti.
5. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.
11. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Banza ile hava topuna yükselen Osayi-Samuel'in ters vuruşunda, kaleci Livakovic sağ üst köşesine gelen topu güçlükle çıkardı.
13. dakikada Nwakaeme'nin soldan pasında topla sağ çaprazda buluşan Visca'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
17. dakikada Amrabat'ın sağdan ortasında, kaleci Uğurcan Çakır top Çağlar Söyüncü'ye gelmeden tehlikeyi önledi.
22. dakikada Fred'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
24. dakikada Tadic'in pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki En-Nesyri'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak tehlikeyi önledi.
36. dakikada Çağlar Söyüncü'nün hatalı pasında sol çaprazda kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın içeriye çıkardığı topu son anda Çağlar uzaklaştırdı.
37. dakikada Visca'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere çıkardı.
42. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hızlı gelişen konuk takımın atağında sol çizgiden ceza alanına doğru ilerleyen En-Nesyri'nin yerden pasında yakın mesafeden Fred, meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 0-1
45. dakikada Saint-Maximin'in ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol köşesine gelen topu uzaklaştırdı.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.
DRAGUS VE BARDHI'YE KESİK
Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, Enis Bardhi ve Denis Draguş'u kadroya almadı. İki futbolcu hakkında Göztepe maçı sonrasında kavga ettikleri yönünde ididalar basında yer almıştı.
NWAKAEME YENİDEN 11'DE
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta Anthony Nwakaeme yeniden ilk 11'deki yerini aldı. Sakatlığını atlatan Nijeryalı futbolcu, Göztepe kaşrısında 45 dakika oynadıktan sonra derbide Şenol Güneş tarafından sahaya sürüldü.
MOURINHO'DAN DEĞİŞİKLİKLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, zorlu Trabzonspor derbisinde bazı değişikliklere gitti. Sol bekte Filip Kostic'i görevlendiren Portekizli çalıştırıcı, stoperde ise Becao yerine Çağlar'ı oynattı. Orta sahada cezası sona eren Fred formasına kavuşurken ilerde ise Edin Dzeko kızağa çekildi. Youssef En-Nesyri tek golcü olarak rakip defans karşısında gol aradı.
FRED YİNE ATTI
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı mücadelede karşılaşmada gol perdesini Fred açtı. Brezilyalı orta saha, Trabzon'da çıktığı son 2 maçta 3 kez fileleri havalandırmış oldu.