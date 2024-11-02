Şenol Güneş’in en büyük silahı motivasyon

Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, daha önce kariyerinde birçok kez rakip olduğu Fenerbahçe'ye karşı, farklı bir oyun planı ve oyuncu grubunu sahaya çıkartmaya hazırlanıyor.

Son haftalarda girilen pozisyonların değerlendirilmesinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra rakiplere çok sayıda pozisyon verilmesine de sinirlenen Şenol Güneş'in hafta boyunca bu sorunların üzerinde durduğu ve bu maçtaki en önemli silahının, 'motivasyon' olacağı öğrenildi. Maçın başlangıcından itibaren taraftarı da ateşleyecek bir baskı ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Kadroda bazı değişiklikler de yapmayı planlayan tecrübeli teknik adam, en önemli değişikliklerden birisini de Mendy'yi orta sahaya çekerek yapma düşüncesinde. Böylelikle savunmada da bir değişime gitmek zorunda kalacak Güneş'in Savic'e şans vermesi bekleniyor.