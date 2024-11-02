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Beşiktaş Sassuolo'nun yıldızı Armand Lauriente için yeniden devreye girdi!

Siyah-Beyazlılar’ın, Serie B’de forma giymek istemeyen Armand Lauriente'nin menajeriyle görüştüğü ve ocak ayında teklifte bulunacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 07:05
Beşiktaş Sassuolo’nun yıldızı Armand Lauriente için yeniden devreye girdi!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş geride bıraktığımız transfer döneminde de gündemine gelen Sassuolo'nun Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için yeniden harekete geçti.

Armand Lauriente (Takvim Gazetesi)Armand Lauriente (Takvim Gazetesi)

Siyah-Beyazlılar'ın Serie B'de forma giymek istemeyen ve ara transferde takımdan ayrılma isteğini Çizme ekibine ileten 25 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüştüğü öğrenildi.

Beşiktaş Sassuolo'nun yıldızı Armand Lauriente için yeniden devreye girdi (Takvim.com.tr)Beşiktaş Sassuolo'nun yıldızı Armand Lauriente için yeniden devreye girdi (Takvim.com.tr)

Yönetimin Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un da onay verdiği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve ocak ayında İtalyan ekibine teklif yapacağı öğrenildi. Bu sezon Sassuolo ile 9 maça çıkan yıldız futbolcu 5 gol, 1asistlik performans sergiledi.

Çalım yeteneği ile ön plana çıkan Fransız oyuncunun İtalyan ekibiyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

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