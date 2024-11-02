Giovanni van Bronckhorst’tan mağlubiyet yorumu: İlk defa gördüm!

Karşılaşmanın ardından konuşan Giovanni van Bronckhorst ilk defa böyle bir oyun oynadıklarını söyledi.

İşte Hollandalı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar...

"Çok fazla eksiğimiz vardı. Oyun karakterimizden uzaktık. Takımımı bu şekilde oynarken hiç görmedim. Çok sayıda ikinci top kaybettik. Önemli anlada defansif anlamda da hatalar yaptık. Gole mal olan hatalar yaptık. Böyle bir maç oynarken takımımı ilk defa gördüm. Böyle olunca maçın içinde kalmak zor oluyor. Golün bize katkı sağlayacağını düşündük ama olmadı."

"İlk yarıda da iyi oynamadık, oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir, devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde bu olmaz. O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık. İçeride böyle oynayınca da işler zor oluyor."

"Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü de değişiklikler olabilir ama bu, böyle oynayacağımız anlamına gelmiyor. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır."