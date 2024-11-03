Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? TS - FB derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler...

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Geçtiğimiz sezon yaşanan gergin derbinin ardından, bordo-mavililer bu yıl Fenerbahçe'yi evinde ağırlayarak rövanşı almak istiyor. Şampiyonluk yarışında istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, bu kritik maçta ev sahibi avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.