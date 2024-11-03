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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? TS - FB derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında güçlü rakibi Trabzonspor’a konuk olmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip ligde üçüncü sırada yer alırken, bu maçı kazanarak puanını 23’e çıkarmak ve liderlik mücadelesinde iddiasını sürdürmek istiyor.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 14:34 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 14:34
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? TS - FB derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler...

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Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Geçtiğimiz sezon yaşanan gergin derbinin ardından, bordo-mavililer bu yıl Fenerbahçe'yi evinde ağırlayarak rövanşı almak istiyor. Şampiyonluk yarışında istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, bu kritik maçta ev sahibi avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi 3 Kasım 2024 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Uğurcan, Malheiro,Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ise Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, En-Nesyri 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bırakacak.

Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda'da ameliyat edilen Oosterwolde, uzun süre formasından uzak kalacak.

FRED DÖNDÜ!

Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred, Trabzonspor karşısında formasına kavuşuyor.

Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fred, geçen sezon Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TRABZONSPOR'DA 2 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.

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