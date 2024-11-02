Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük, küfürleri gelir kapısı yaptı! Ünlü hakemler milyonlarca lira tazminat kazandı

Türkiye Süper Ligi'in iki önemli hakemi, hakaretleri paraya çeviriyor. Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük sosyal medyada kendilerine edilen hakaretleri biriktirip dava açıyorlar. Actıkları davaların her birinden en az 10 bin lira kadar tazminat kazanan hakemler geriye dönük fazileri de işlediğinde cepleri para doluyor. Arda Kardeşler'in bugüne kadar 200, Zorbay Küçük'ün ise 150 dava açtığı belirtiliyor. Hakaretin ağırlığna göre alınacak tazminat davalarının üst sınırı yok.

ÖLÜM TEHDİDİ

Diğer yandan Arda Kardeşler, Galatarasay-Beşiktaş derbisinden sonra telefonuna gelen tehdit mesajları ve arama kayıtlarını avukatı aracılığıyla savcılığa iletti. Savcılığın konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.