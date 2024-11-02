Bu sezon şampiyonluk mücadelesinin içerisinde yer almak isteyen Arsenal, Premier Lig'in 10'uncu haftasında Newcastle United ile deplasmanda karşıu karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan randevudan ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sezon şampiyonluk mücadelesinin içerisinde yer almak isteyen Arsenal, Premier Lig'in 10'uncu haftasında Newcastle United ile deplasmanda karşıu karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan randevudan ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Newcastle United, zorlu randevunun 12'inci dakikasında Alexander Isak ile 1-0 öne geçti. İsveçli yıldız, son 12 karşılaşmada 12'inci kez ağları havalandırarak önemli bir seri yakaladı. Karşılaşmada iki takım da skoru değiştiremedi ve siyah beyazlılar 3 puanla sahadan ayrıldı.
Bu skorla Newcastle United puanını 15'e yükseltirken Arsenal ise 18'de kaldı.
Eddie Howe'nin öğrencileri gelecek hafta Nottingham Forest'a konuk olacak. Topçular ise Chelsea ile Londra derbisinde karşılaşacak.