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Topçular St. James' Park'tan çıkamadı! Newcastle United 1-0 Arsenal

İngiltere Premier Lig'in 10'uncu haftasında Newcastle United ile deplasmanda karşılaşan Arsenal, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Topçular bu skorla zirve yarışında büyük bir yara alırken siyah beyazlılar ise büyük bir sevinç yaşadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 17:44 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 17:45
Topçular St. James’ Park’tan çıkamadı! Newcastle United 1-0 Arsenal

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Bu sezon şampiyonluk mücadelesinin içerisinde yer almak isteyen Arsenal, Premier Lig'in 10'uncu haftasında Newcastle United ile deplasmanda karşıu karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan randevudan ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Alexander Isak Newcastle'a galibiyeti getiren golü attı (AFP)Alexander Isak Newcastle'a galibiyeti getiren golü attı (AFP)

Newcastle United, zorlu randevunun 12'inci dakikasında Alexander Isak ile 1-0 öne geçti. İsveçli yıldız, son 12 karşılaşmada 12'inci kez ağları havalandırarak önemli bir seri yakaladı. Karşılaşmada iki takım da skoru değiştiremedi ve siyah beyazlılar 3 puanla sahadan ayrıldı.

Bu skorla Newcastle United puanını 15'e yükseltirken Arsenal ise 18'de kaldı.

Eddie Howe'nin öğrencileri gelecek hafta Nottingham Forest'a konuk olacak. Topçular ise Chelsea ile Londra derbisinde karşılaşacak.

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