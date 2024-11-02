Bu sezon şampiyonluk mücadelesinin içerisinde yer almak isteyen Arsenal , Premier Lig'in 10'uncu haftasında Newcastle United ile deplasmanda karşıu karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan randevudan ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Alexander Isak Newcastle'a galibiyeti getiren golü attı (AFP)

Newcastle United, zorlu randevunun 12'inci dakikasında Alexander Isak ile 1-0 öne geçti. İsveçli yıldız, son 12 karşılaşmada 12'inci kez ağları havalandırarak önemli bir seri yakaladı. Karşılaşmada iki takım da skoru değiştiremedi ve siyah beyazlılar 3 puanla sahadan ayrıldı.

Bu skorla Newcastle United puanını 15'e yükseltirken Arsenal ise 18'de kaldı.

Eddie Howe'nin öğrencileri gelecek hafta Nottingham Forest'a konuk olacak. Topçular ise Chelsea ile Londra derbisinde karşılaşacak.