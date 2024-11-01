Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan flaş açıklamalar!

Ertuğrul Doğan Trabzonspor camiasına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Kritik Fenerbahçe maçı öncesi konuşan Trabzonspor Başkanı "Önümüzdeki süreçte yapılacak işlerde bütün şehrin ve Trabzonspor kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyuyoruz. 4 arazi üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bunların altyapısı İstanbul'da oluşturuluyor. Ekonomik anlamda çok ciddi hamleler yaptık. Uçurumun kenarından döndük. Net söyleyeyim 9 milyara yakın bir ödeme yaptık. Onu da geçti 10 milyara gidiyor neredeyse. Buna rağmen en azından Bankalar Birliği'nden çıktık. Yıllık 700-800 milyon faiz yükünden kurtulduk ama bitmedi. Önceki yıllardan süregelen borcumuz var. Çok önemli rakamlara geldi artık 2,2 civarlarında duruyor. Onun dışında da Trabzonspor'un piyasaya 900 milyon-1 milyar lira civarında bir borcu kaldı. Bunlar halledilecek konular. Daha önceki dönemde olduğu gibi önümüzdeki yıl da kısa sürelerle hayata geçireceğimiz projelerimiz de hazır. Yani borcu önümüzdeki yıl içerisinde tamamen ortadan kaldıracak bir yapının alt yapısı da hazır. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim" diye konuştu.



SON ALDIĞIMIZ ARAZİYİ CUMHURBAŞKANIMIZ VERMİŞTİ

İstanbul takımlarına yıllardır önemli destekler verildiğini ama Trabzonspor'un bu desteklerden faydalanamadığını dile getiren Başkan Doğan "Son aldığımız arazi Faruk Bey döneminde Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemdeydi. 29 yıl önce alınan arazi. Onun dışında da Trabzon'a bir şey verilmemiş ve alınamamış. Ben geçmişe bir şey söylemek anlamında bunu konuşmuyorum. Camianın birlik olması gerek" ifadesini kullandı.

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