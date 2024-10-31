Euro League’de Anadolu Efes Alba Berlin’i farklı geçti

Anadolu Efes, ligdeki dördüncü galibiyetini alırken, Alba Berlin altıncı yenilgisini yaşadı.
Anadolu Efes, ligdeki dördüncü galibiyetini alırken, Alba Berlin altıncı yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, pota altını etkili kullanarak ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Beaubois ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan lacivert-beyazlılar, 14. dakikada farkı 14 sayıya (23-37) çıkardı.
Devre sonunda Oturu'nun üst üste kaydettiği basketlerle Anadolu Efes, soyunma odasına 51-35 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte her iki takım da boyalı alanı etkili bir şekilde kullanırken, Anadolu Efes son çeyreğe 16 sayılık avantajla (52-68) girdi.
Son çeyreğe de iyi başlayan Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 21 sayıya (54-75) çıkardı.
Anadolu Efes, karşılaşmanın son bölümünde rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve maçı 86-70'lik skorla kazandı.
Anadolu Efes, EuroLeague'in 8. haftasında evinde Monaco'yu ağırlayacak. Alba Berlin ise Sırp temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak.
Salon: Uber Arena
Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Marcin Kowalski (Polonya), Stefan Calic (Sırbistan)
Alba Berlin: Procida 10, Hermannsson 24, Olinde 5, Bean 3, Williams 16, Mcdowell-White 5, Nufer 1, Schneider, Samar 2, Doerries, Rapieque 4
Anadolu Efes: Bryant 10, Thompson 9, Nwora 16, Ercan Osmani 2, Poirier 3, Beaubois 14, Smits 6, Johnson, Doğuş Özdemiroğlu 10, Oturu 16, Willis
1. Periyot: 19-25
Devre: 35-51
3. Periyot: 52-68