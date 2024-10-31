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Euro League'de Anadolu Efes Alba Berlin'i farklı geçti

Anadolu Efes, EuroLeague’in 7. haftasında Alba Berlin’i 86-70 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada Alba Berlin'in Hermannsson 24 sayı ile en skorer oyuncu olurken, Efes'ten Nwora 16 sayıyla öne çıktı.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 00:59 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 01:00
Euro League’de Anadolu Efes Alba Berlin’i farklı geçti

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Anadolu Efes, ligdeki dördüncü galibiyetini alırken, Alba Berlin altıncı yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, pota altını etkili kullanarak ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Beaubois ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan lacivert-beyazlılar, 14. dakikada farkı 14 sayıya (23-37) çıkardı.

Devre sonunda Oturu'nun üst üste kaydettiği basketlerle Anadolu Efes, soyunma odasına 51-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte her iki takım da boyalı alanı etkili bir şekilde kullanırken, Anadolu Efes son çeyreğe 16 sayılık avantajla (52-68) girdi.

Son çeyreğe de iyi başlayan Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 21 sayıya (54-75) çıkardı.

Anadolu Efes, karşılaşmanın son bölümünde rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve maçı 86-70'lik skorla kazandı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 8. haftasında evinde Monaco'yu ağırlayacak. Alba Berlin ise Sırp temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak.

Salon: Uber Arena

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Marcin Kowalski (Polonya), Stefan Calic (Sırbistan)

Alba Berlin: Procida 10, Hermannsson 24, Olinde 5, Bean 3, Williams 16, Mcdowell-White 5, Nufer 1, Schneider, Samar 2, Doerries, Rapieque 4

Anadolu Efes: Bryant 10, Thompson 9, Nwora 16, Ercan Osmani 2, Poirier 3, Beaubois 14, Smits 6, Johnson, Doğuş Özdemiroğlu 10, Oturu 16, Willis

1. Periyot: 19-25

Devre: 35-51

3. Periyot: 52-68

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