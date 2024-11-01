Sırplara farklı tarife! Fenerbahçe Partizan’ı 89-72 yendi

Sarı lacivertli ekip, dört çeyrekte de büyük üstünlük kurduğu rakibine karşı aldığı galibiyetle birlikte yoluna kayıpsız devam etti.

Anadolu Efes ile birlikte THY Euroleague 'de mücadele veren Fenerbahçe Beko, Sırp temsilcisi Partizan ile evinde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko gelecek hafta Lyon'a konuk olacak (AA)

BİR SONRAKİ RAKİP LYON

Fenerbahçe Beko, zorlu Partizan maçının ardından Lyon deplasmanına çıkacak. Kanarya, Lyon-Villeurbanne ile 8 Kasım'da karşı karşıya gelecek. Bir sonraki haftada ise Bayern'i evinde ağılayacak.

KAYIPSIZ GEÇTİ

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'deki çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı başardı. Sarı lacivertli ekip Litvanya'da ev sahibi unvanı ile çıktığı maçta Maccabi Tel Aviv'i 84-82 yenmeyi başarmıştı. Jasikevicius'un öğrencileri, Partizan'ı da mağlup ederek 7'inci karşılaşmada 5'inci galibiyetini aldı. Sırp temsilcisi ise 5. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.