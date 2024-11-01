SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Sırplara farklı tarife! Fenerbahçe Partizan'ı 89-72 yendi

Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe BEKO, 7'inci hafta karşılaşmasında Partizan'ı ağırladı. Sarı lacivertliler karşılaşma boyunca üstünlüğü elden bırakmadığı maçtan 89-72 galip ayrıldı. Çift maç haftasını da 2 galibiyetle tamamlamayı başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 20:54 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 22:49
Sırplara farklı tarife! Fenerbahçe Partizan’ı 89-72 yendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Anadolu Efes ile birlikte THY Euroleague'de mücadele veren Fenerbahçe Beko, Sırp temsilcisi Partizan ile evinde karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertli ekip, dört çeyrekte de büyük üstünlük kurduğu rakibine karşı aldığı galibiyetle birlikte yoluna kayıpsız devam etti.

Fenerbahçe Partizan ile kozlarını paylaştı (AA)Fenerbahçe Partizan ile kozlarını paylaştı (AA)

PERİYOTLARA GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | Fenerbahçe - Partizan: 22-15
2. ÇEYREK | Fenerbahçe - Partizan: 44-31
3. ÇEYREK | Fenerbahçe - Partizan: 67-53
4. ÇEYREK | Fenerbahçe - Partizan: 89-72

Fenerbahçe Beko gelecek hafta Lyon'a konuk olacak (AA)Fenerbahçe Beko gelecek hafta Lyon'a konuk olacak (AA)

BİR SONRAKİ RAKİP LYON

Fenerbahçe Beko, zorlu Partizan maçının ardından Lyon deplasmanına çıkacak. Kanarya, Lyon-Villeurbanne ile 8 Kasım'da karşı karşıya gelecek. Bir sonraki haftada ise Bayern'i evinde ağılayacak.

KAYIPSIZ GEÇTİ

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'deki çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı başardı. Sarı lacivertli ekip Litvanya'da ev sahibi unvanı ile çıktığı maçta Maccabi Tel Aviv'i 84-82 yenmeyi başarmıştı. Jasikevicius'un öğrencileri, Partizan'ı da mağlup ederek 7'inci karşılaşmada 5'inci galibiyetini aldı. Sırp temsilcisi ise 5. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçeli futbolcular ve Aziz Yıldırım Partizan maçında!Fenerbahçeli futbolcular ve Aziz Yıldırım Partizan maçında!
Fenerbahçeli futbolcular ve Aziz Yıldırım Partizan maçında!

SON DAKİKA