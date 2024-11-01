Fenerbahçeli futbolcular ve Aziz Yıldırım Partizan maçında!

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertlileri tribünde destekleyen 4 önemli isim vardı. Sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç ile birlikte karşılaşmayı takip etti.

Yıldırım maça kızı Yaz ile gelirken baba kızı karşılayan isim Ali Koç oldu. Yıldırım ve Koç birbirlerine sarıldı ve bir süre gerçekleştirdikleri sohbetin ardından maçı birlikte takip etti.

Partizan'ı çalıştıran Fenerbahçe Beko'nun eski başantenörü Zeljko Obradovic de yanına gittiği Aziz Yıldırım'a sarılarak hasret giderdi.