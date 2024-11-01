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Fenerbahçeli futbolcular ve Aziz Yıldırım Partizan maçında!

Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, 7'inci hafta mücadelesinde Partizan ile karşılaştı. Zorlu randevuda eski başkanlardan ve son seçimde başkan adayı olan Aziz Yıldırım ile futbolculardan Filip Kostic, Dusan Tadic ve Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertlilere destek verdi.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 21:37 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 21:43
Fenerbahçeli futbolcular ve Aziz Yıldırım Partizan maçında!

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertlileri tribünde destekleyen 4 önemli isim vardı. Sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç ile birlikte karşılaşmayı takip etti.

Yıldırım maça kızı Yaz ile gelirken baba kızı karşılayan isim Ali Koç oldu. Yıldırım ve Koç birbirlerine sarıldı ve bir süre gerçekleştirdikleri sohbetin ardından maçı birlikte takip etti.

Partizan'ı çalıştıran Fenerbahçe Beko'nun eski başantenörü Zeljko Obradovic de yanına gittiği Aziz Yıldırım'a sarılarak hasret giderdi.

Bright Osayi-Samuel ve Filip Kostic Fenerbahçe Beko'yu destekledi (X)Bright Osayi-Samuel ve Filip Kostic Fenerbahçe Beko'yu destekledi (X)

Diğer yandan futbolculardan Bright Osayi-Samuel, Dusan Tadic ve Filip Kostic de tribünde yer aldı. İki isme taraftarlar büyük destek verdi.

Tadic, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'a imzalı forma hediye etti.

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