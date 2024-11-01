Ocak iptal gözler Haziran’da! Jayden Oosterwolde’nin şok sakatlığı Napoli’nin planlarını alt üst etti

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Geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Jayden Oosterwolde'nin peşinde olan Napoli'den flaş karar. Devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak Serie A ekibinin kafası karıştı. Hollandalı futbolcunun sakatlanması tüm planları alt üst etti.

Jayden Oosterwolde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Napoli'nin Oosterwolde'nin transferi için sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi. Ayrıca tecrübeli sol bekin sakatlığının durumuna göre de Fenerbahçe'ye teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında. İtalyanlar yaz başında Kanarya'ya 18 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in bu rakamı az bularak teklifin güncellenmesini istediği belirtilmişti.