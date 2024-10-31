Gabriel Sara için Galatasaray’ın belalısı devrede!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler de şimdiden çalışmalara başladı.
Bu kapsamda Galatasaray'ın Brezilyalı sambacısı Gabriel Sara için de Avrupa devleri harekete geçti.
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler de şimdiden çalışmalara başladı.
Bu kapsamda Galatasaray'ın Brezilyalı sambacısı Gabriel Sara için de Avrupa devleri harekete geçti.
18 MİLYON EURO ÖDENDİ
Yaz transfer döneminde 18 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray'ın yolunu tutan Gabriel Sara, sarı kırmızılı formayla gösterdiği performansla şimdiden Süper Lig'e damga vurdu.
İngiliz basınından Gabriel Sara için çok çarpıcı bir transfer haberi geldi.
İSPANYOL VE İNGİLİZLER DEVREDE
Akşam'ın derlediği habere göre, Gabriel Sara için La Liga ekiplerinden Sevilla ve Real Sociedad harekete geçti.
Ayrıca bazı Premier Lig takımlarının da başarılı orta saha için nabız yoklayacağı öne sürüldü.
2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Sarı kırmızılı ekiple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara için Avrupa kulüplerinden daha fazla teklif gelme ihtimali de yüksek görünüyor.
Gabriel Sara'nın ise kararının ne yönde olacağı merak konusu.