Gabriel Sara için Galatasaray’ın belalısı devrede!

Gabriel Sara için 18 milyon euro ödendi. (AA)

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Sarı kırmızılı ekiple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara için Avrupa kulüplerinden daha fazla teklif gelme ihtimali de yüksek görünüyor.



Gabriel Sara'nın ise kararının ne yönde olacağı merak konusu.